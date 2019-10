30/09/2019 - 9:19 | Zonales / Tigre Tigre celebró los 10 años de la Casa Museo Haroldo Conti Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora participó de la actividad, que comenzó en la Casa de las Culturas con un show en vivo de la Orquesta Infantil Juvenil de Islas y finalizó en la casa museo del escritor. El jefe comunal destacó a Conti como un referente de la cultura nacional y anunció que la agrupación de música local llevará su nombre.

Con la presencia del intendente Julio Zamora, el Municipio de Tigre conmemoró el 10° aniversario de la Casa Museo Haroldo Conti, ubicada en arroyo Gambado y Léber, en el Delta. El homenaje comenzó en la Casa de las Culturas con el show en vivo de la Orquesta Infantil Juvenil de Islas. Más tarde, el público se trasladó a la casa museo del escritor para contemplar las instalaciones y compartir una torta para celebrar el décimo aniversario.



“La casa museo Haroldo Conti es un símbolo del amor que él tenía por el Delta. Cuando uno viene puede palpar como vivía, por los objetos que se exhiben, y como sentía este fantástico escritor. Estamos conmemorando el décimo aniversario con gran alegría”, señaló el jefe comunal y agregó: “La decisión de que la orquesta sea bautizada con su nombre nos parece justa y sin dudas le dará una identidad más fuerte de la tiene hoy en día”.



En la primera parte de la actividad, se proyectó un video institucional del Municipio que repasó la trayectoria profesional y política de Conti. Posteriormente, en la casa museo, Zamora entregó placas conmemorativas a los hijos del escritor: Marcelo, Alejandra y Ernesto. A su vez, se otorgó una distinción especial a María del Carmen Bruzzone, quien es la encargada del mantenimiento y limpieza del espacio cultural.







“Estamos muy contentos por ser parte de éstos 10 años de la declaración de la Casa Museo de Conti porque es un trabajo fuerte a nivel del patrimonio cultural material e inmaterial. Este espacio tiene como misión mantener viva la historia de este maravilloso escritor y especialmente todo lo que el Delta de Tigre representó para él”, expresó la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán.



En el lugar pueden verse objetos que rodearon su vida: su mesa de trabajo, instrumentos de navegación, su vajilla cotidiana, la virgen de Luján -de la cual era devoto-, pinturas, libros, cuadros vivienda y otras pertenencias. Además, quienes la visiten, van a poder apreciar una pasarela con nuevos paneles donde se cuenta la vida del escritor.



Ernesto Conti valoró el trabajo cultural del gobierno local y agregó: “Poder estar acá y reencontrarme con mi papá me genera muchas sensaciones gratas. Su figura es una reconstrucción de lo que me cuentan y siempre me dijeron que era una excelente persona”. Por su parte, Marcelo, dijo: “Lo que se hace desde Tigre, con la orquesta juvenil es hermoso, porque los chicos van a poder incorporar los conocimientos sobre quien fue mi papá. Me parece bárbaro que a partir de la cultura, los más chicos aprendan y conozcan más de aquellos que escribieron un poco la historia”.



Haroldo Pedro Conti fue profesor, escritor y militante político. Nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco. Su pasión como piloto lo llevó a sobrevolar los ríos del Delta del Paraná, donde tiempo después comenzó a pasar temporadas en su casa, a orillas del Arroyo Gambado, hoy convertida en casa museo por un convenio entre los Municipios de Tigre y Chacabuco.







Desde el año 2009 hasta la actualidad, cada 5 de mayo, fecha aniversario de la desaparición de Conti y en conmemoración al “Día del escritor bonaerense”, el Municipio de Tigre realiza actos recordatorios de su figura con la presencia de su familia, vecinos, visitantes y autoridades del Municipio de Chacabuco.



Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Gisela Zamora y Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; la directora coordinadora de Museos de Tigre, Albertina Klitenik; la directora del Museo de Arte Tigre (MAT), Graciela Arbolave y demás autoridades municipales.