30/09/2019 - 7:16 | Zonales / San Isidro Posse inauguró el túnel de la avenida Sarratea en Boulogne

Más de 10.000 vecinos disfrutaron de un show de acrobacias con el que se dio por inaugurado el paso bajo a nivel y el ensanchamiento de 12 cuadras de esta avenida límite con San Martín. La obra beneficiará a 180.000 vecinos de ambos municipios.

Luego de un impactante show artístico aéreo ante más de diez mil personas, el intendente de San Isidro Gustavo Posse inauguró el túnel de Sarratea, en la localidad de Boulogne, el hito final de la obra pública más ambiciosa de los últimos años –la renovación completa de la avenida Sarratea–, realizada con fondos de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de San Isidro.



La magnitud de la obra se realzó con la performance del grupo Onírico Extremo que durante 30 minutos presentó Enlaces, ante cientos de familias que se acercaron para compartir la inauguración y se sorprendieron con las acrobacias extremas realizadas de un lado al otro del puente, en una combinación de telas entrelazadas y danzas aéreas que los dejaron boquiabiertos.







La construcción de este túnel, que pasa por las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, tendrá un impacto directo en el mejoramiento de todo el tránsito de la zona, beneficiará a 50.000 personas, agilizará la circulación, el ingreso y el egreso a San Isidro desde la vecina San Martín, permitirá generar una corriente de tránsito continuo para atravesar las vías y reducirá la contaminación ambiental.



El ensanchamiento de la avenida y el paso bajo nivel sacarán el tránsito pesado de la circulación por las calles comerciales de Boulogne y otras localidades; es el túnel número 12 de todo San Isidro, que se transforma así en el municipio con mayor cantidad de túneles de la Provincia de Buenos Aires.







“Quiero decirles a los que apostaban políticamente a que esta obra no se terminara, que con muchísimo esfuerzo le cumplimos a los vecinos de Boulogne e hicimos no sólo Sarratea sino este túnel, porque los vecinos merecen estas obras que cambian su calidad de vida”, afirmó Posse, visiblemente emocionado.



A su lado, Santiago López Medrado, ministro de Desarrollo Social de la Provincia, expresó: “Vengo en representación de María Eugenia Vidal, que apostó por esta obra que va a impactar en 180.000 vecinos de ambos lados de Sarratea en los partidos de San Martín y San Isidro”.



La obra requirió aproximadamente 48.000 m2 de excavaciones para acceder al túnel en dos tramos (desde las calles Láinez hasta Yatay, en el norte, y desde El Zorzal hasta Moisés Lebensohn en el lado sur); el montaje de 4 puentes ferroviarios para que se apoyen las vías del tren y 2 puentes carreteros (uno por Lebensohn y otro por Yatay); la construcción de drenajes y la colocación de una cisterna y 3 bombas para conducir el agua de las precipitaciones pluviales hacia los desagües, entre otras tareas.



Creando una especie de encofrado, debajo de los puentes ferroviarios y carreteros se hicieron en forma simultánea los muros perimetrales y las vigas de hormigón, luego se realizó el tendido de la calzada definitiva, de hormigón pobre y rico.

Doble sentido de circulación con dos carriles de tres metros por lado, rampas para el tránsito peatonal, y obras hidráulicas, son algunas de las características de la construcción.







El paso bajo a nivel fue embellecido por un mural del artista Martín Ron. “Es una composición geométrica y abstracta de 290 metros de largo cuyos ritmos evocan los estratos de la tierra. Tiene colores terrosos al látex acrílico con algunas notas más estridentes que desde los vehículos en marcha generan una interesante sensación de recorrida y pasaje”, explicó el reconocido artista.



“He visto construirse esta ciudad por completo, al igual que ahora el nuevo túnel y estoy muy agradecida por todo lo que se hizo. Nos cambiaron y mejoraron la vida”, remarcó Argentina del Carmen Mostafa, de Boulogne.



La obra de Sarratea

El túnel significa el corolario de la gran obra de la avenida Sarratea: se repavimentaron un total de 12 cuadras; se ensanchó a 14 metros (un total de 25.000 metros cuadrados de mejoras) y se sumó un carril en cada mano, con un boulevard central.



Paralelamente, y para descomprimir más la circulación por la zona, se construyó un ramal de ingreso a la colectora del camino del Buen Ayre.



Todos los comercios y viviendas se verán beneficiados con la colocación de nuevas veredas de Sarratea entre Av. Rolón y El Zorzal, la construcción de desagües y sumideros, la colocación de luces LED, semáforos y la plantación de arbolado.



