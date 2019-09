San Fernando dará refuerzos alimentarios a alumnos de escuelas del Distrito

La Secretaria de Salud Pública y candidata a Diputada Nacional, Alicia Aparicio, junto a las autoridades del Consejo Escolar de San Fernando y de los sindicatos del sector educativo, anunció que la Comuna realizará una inversión de 2,7 millones de pesos para sumar tres comidas por semana a los casi 10 mil alumnos de las escuelas secundarias de la ciudad. Se da en el marco de la Emergencia Alimentaria que atraviesa el país.



El Municipio de San Fernando asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. Además, se otorgan mobiliario escolar, pizarrones, ventilados, calefactores, kits deportivos, materiales didácticos y equipamiento. Tras el anuncio de la Emergencia Alimentaria a nivel nacional, la Comuna decidió implementar un refuerzo alimentario es las secundarias de la ciudad.



La medida fue comunicada en el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Quinta el ‘Ombú', en un panel que compartieron el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; los Secretarios de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, y de Educación y Deporte, Carlos Traverso; la Presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi; y los dirigentes gremiales Pamela Ortiz (ATE), Beatriz Grossman (UPCN), Vanessa Zafaroni (Suteba), Sergio Gamba (Udocba) y Héctor Ledesma (FEB).



“Ante el pedio del Consejo Escolar, los gremios y la comunidad educativa, el Municipio ha decidido hacer una inversión. Es un refuerzo alimentario. Implica una logística muy grande ya que hay escuelas que no tienen las condiciones. El personal va a tener que hacer un gran esfuerzo por eso la importancia de que los gremios estén presentes”, sostuvo la funcionaria Alicia Aparicio.



En relación a cómo se implementará el refuerzo alimentario, explicó: “Será una inversión de 2,7 millones de pesos que se traducen en tres comidas más por semana para cada alumnos. En este caso a quienes va dirigido son jóvenes de nivel secundario, son 9.157 chicos. Creo que entre todos vamos a poder trabajar en equipo y tener una actitud solidaria ante la emergencia alimentaria”.



Por su parte, la Presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi, dio un panorama de la problemática que atraviesan las escuelas. “Muy pocos chicos son lo que están recibiendo almuerzo y otros poquitos el desayuno o la merienda. Este aporte que hace el Municipio realmente les viene muy bien a los chicos, que son los fundamentales en esta historia de la educación. Estamos tristes por la situación que en realidad fue provocada por la insensibilidad de los funcionarios del gobierno provincial y nacional. Y la alegría es que contamos con un gobierno municipal que tiene una sensibilidad extraordinaria”, señaló Piaggi.



El refuerzo alimentario implementado por el Municipio tendrá vigencia durante tres meses, hasta la llegada del receso escolar de verano. Abarca a los casi 10 mil alumnos de escuelas secundarias públicas de San Fernando, tanto de continente como de islas.



Los secretarios generales de todos los sindicatos del sector educativo acompañaron la medida y destacaron la ayuda brindada por el Municipio. Vanesa Zafaroni (Suteba San Fernando), consideró: “Vemos bien que la política pública del Estado Municipal llegue a los adolescentes del distrito de San Fernando, pero vamos a seguir exigiendo a la Provincia de Buenos Aires que se tiene que hacer cargo de las escuelas, del servicio alimentario y que se contemple a los adolescentes de las escuelas secundarias y las escuelas técnica”.



Sergio Gamba de Udocba San Fernando opinó que “lo que está haciendo el Municipio, que lo celebramos, es tomar una decisión de política pública diferente a la que tiene el gobierno nacional y provincial que poco le importan lo que le pasa al pueblo argentino”. Otra gremialista, Pamela Ortiz de ATE San Fernando, afirmó que “el responsable es el gobierno provincial y no da respuestas porque su política es no dar respuestas a la mayoría de la ciudadanía. Por eso agradecemos la intervención del Municipio”.



Y Beatriz Grossman de UPCN señaló: “El panorama actual es de dominio público, los chicos tienen hambre, los grandes también y no tienen trabajo como para alimentar a sus hijos, y eso se ve reflejado en las escuelas. Reconocemos y felicitamos nuevamente al Municipio por la preocupación”.