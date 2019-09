En Tres de Febrero un hombre fue condenado a 12 años de prisión por violencia de género tras denuncia del Intendente

Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por violencia de género en la vía pública, en un hecho ocurrido el 7 de septiembre de 2017 y que tuvo como testigo y denunciante al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

El abusador fue condenado esta semana por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.



“Estaba yendo a visitar a unos vecinos del Barrio Derqui y a la vuelta de la Municipalidad me encuentro con un hombre golpeando a una mujer en la vereda, agarrándola de los pelos, tratando de meterla en una casa. Fue muy shockeante la situación porque vi la indiferencia de la gente, nadie hacía nada. Entonces decidí parar y llamar al 911, vino el móvil policial, y más que actuar como intendente me comprometí como ciudadano”, agregó Valenzuela.



La Policía irrumpió en la vivienda y logró detener al agresor identificado como Sergio Daniel Toledo, pareja de la víctima con quien tiene dos hijas.



La mujer declaró ante la Justicia que sufrió agresiones físicas en reiteradas situaciones y que ese día recibió golpes de puño, patadas y que fue ahorcada hasta perder el conocimiento.

Al recuperarlo intentó escapar, pero fue tomada de los pelos en la vereda y arrastrada hasta adentro de la casa.



Esa última escena fue la que pudo ver el intendente de Tres de Febrero, quien remarcó: “No podemos ser indiferentes a estas situaciones. Si yo no intervenía, una mujer con dos hijos podía morir o quedar muy mal herida”.



El caso fue elevado a juicio oral que tuvo lugar esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Martín, donde prestó declaración el intendente Valenzuela y contó lo que vio ese día en la calle Murias de Caseros.



Allí se juzgó a Toledo, que fue condenado a la pena de 12 años de prisión al ser autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vinculo y mediar violencia de genero (causa n° 2579) y homicidio doblemente calificado por el vínculo en grado de tentativa y mediar violencia de género (causa n° 2564).



Por otra parte, la mujer se encuentra actualmente a resguardo y contención por un dispositivo social de la Municipalidad de Tres de Febrero.



En el ámbito nacional existe la Línea 144, un recurso gratuito y confidencial que brinda asesoramiento, información y contención a las situaciones de violencia las 24 horas.