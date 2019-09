Más de 500 chicos de San Isidro participaron del primer encuentro de educación en valores

Alumnos de instituciones educativas de Boulogne se acercaron a la Sociedad de Fomento 9 de Julio, en lo que fue el puntapié inicial del programa que busca fomentar la inclusión, el esfuerzo, el perdón y la superación, a través de historias de vida.

Superación, inclusión, esfuerzo, perdón, son palabras que todos conocemos pero no les damos la importancia que se merecen y, en rara ocasión, las aplicamos a nuestra vida cotidiana.



En ese sentido, el Municipio de San Isidro llevó a cabo el primer encuentro de Educación en Valores, un programa en el cual distintos embajadores exponen sus experiencias de vida con el objetivo de que los valores sean la base para lograr una sociedad más justa.



Más de 500 alumnos de distintas instituciones educativas de Boulogne participaron ayer de esta iniciativa que se llevó a cabo en el salón de la Sociedad de Fomento 9 de Julio.



“Es una alegría ver a tantos jóvenes comprometidos y entusiasmados con esta propuesta. Esto es algo histórico porque San Isidro es el primer Municipio de la Argentina que implementa la educación en valores como política pública”, expresó la prestigiosa médica cubana Hilda Molina, creadora del programa.



Y agregó: “Nuestra intención es llevar este contenido en valores a todos los ambientes posibles, tanto público como privado. No se trata de una típica cátedra de esos profesionales que hablan muy lindo pero tienen poco contenido sino de charlas de vecinos que exponen su experiencia de vida. La idea es que los oyentes no sean simples receptores del mensaje sino que haya un ida y vuelta y que puedan expandir el mensaje”.



Durante el encuentro, los alumnos pudieron conocer las historias de vida de Sergio Expert, quien a sus 19 años perdió una pierna tras un accidente; y de Matías Santamaría, integrante de Los Espartanos, un proyecto de integración, resocialización y acompañamiento a través del juego y los valores del rugby que comenzó en 2009 con los internos de la Unidad Penitenciaria N°48 de San Martín.



“Esto está buenísimo. Muchas veces los valores están encajonados a la espera de que salgan. Como sociedad tenemos que sacarlos, amigarnos y pulirlos, para que entre todos encontremos el significado de la vida para nosotros y para quienes nos rodean”, subrayó Expert.



A su lado, Santamaría destacó: “Me parece estupenda esta iniciativa porque le da la oportunidad a los chicos de conocer distintas experiencias de vida. En mi caso, poder exponer mi equivocación pero, a la vez, demostrar que con esfuerzo y trabajo llegan las oportunidades.”



Dentro de este programa, el municipio implementará conferencias, seminarios, charlas, entrevistas, talleres y diferentes iniciativas que globalicen el tema de valores. Pasará por cada una de las localidades del Partido y llegará a todos los grupos etarios de la comunidad: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.



Juntos sus compañeros, Santino Gómez, alumno del Colegio Leonardo Da Vinci, completó: “Me parece una movida muy interesante e importante. Estas son experiencias que todo el mundo debería escuchar porque nos dan las herramientas necesarias para derrumbar esos muros que se nos presentan día a día”.