EL Intendente de Cambiemos de Tres de Febrero celebra el corte de boleta K

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, celebró que “kirchneristas” hayan expresado públicamente en un evento organizado por la comuna que van a votar por su reelección cortado boleta.

La postura de Valenzuela también se puede ver expresada en la página oficial del municipio (www.tresdefebrero.gov.ar), en la que a través de una nota que lleva el título “Este 27 de octubre, cuidá tu voto”, donde hay un video con un instructivo sobre como cortar la boleta, con la marca del “tijeretazo” en la parte de intendente.



En esa línea, en el canal La Nación Más, el jefe comunal de Tres de Febrero relató como “kirchneristas” anunciaron públicamente que iban a votar por él en las próximas elecciones.



“Dos personas en una reunión de vecinos se me acercan y me dicen 'nosotros bailamos tango' y yo los invité a bailar porque teníamos justo una feria gastronómica, con cultura y con escenario”, comenzó contando Valenzuela.



“Entonces, ese día pusieron unos tangos, bailaron, pidieron el micrófono de manera espontánea y dijeron: 'somos kirchneristas y apoyamos a Diego y vamos a cortar' y lo dijeron ellos”, agregó.



“Son personas que ven a su barrio mejor y se animan a tener una discusión madura y claramente esa persona no puede venir a la boleta completa porque ya tiene una posición tomada y yo tengo que ser agradecido porque alguien sea otra filiación partidaria nos confíe el gobierno municipal en base a lo que venimos haciendo”, completó.



Valenzuela si quiere ser reelegido el próximo 27 de octubre deberá revertir 12 puntos de ventaja que le saco en las PASO el candidato del Frente de Todos, Juan Debandi.