27/09/2019 - 8:03 | Política / Vicente López Lavagna en Vicente López: "los dos últimos gobiernos no tienen prácticamente nada en común, salvo los malos resultados"

En primer término, los candidatos de Consenso Federal visitaron el Establecimiento Metalúrgico De Lucía, ubicado en Munro. “Si se mantienen las condiciones competitivas del tipo de cambio se puede dar una apertura muy importante para ellos y para el país. La intención es tener un tipo de cambio competitivo pero en 60 días no sabemos qué va a pasar con la inflación que crece al 5% mensual”, destacó Lavagna.



Luego de esto, junto a la candidata a Intendente local, Marta Tello, Lavagna y Bali Bucca recorrieron el Grupo Maorí, una editorial con 12 años de historia. Al respecto, el candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó que “necesitamos un Estado que promueva la producción. Tenemos que dar vuelta la mesa y poner las patas para abajo, con políticas que fortalezcan las PYMES y la exportación, desarrollando un Programa de Promoción de Parques Industriales y de Polos Científico Tecnológicos para toda la Provincia.



Llevamos este mensaje a cada rincón de la Provincia y creemos que en Roberto Lavagna tenemos el mejor candidato a Presidente no sólo para afrontar la crisis sino para construir una mirada estratégica plural y federal, una experiencia que hasta es reconocida por sus adversarios electorales”.



Finalizada la recorrida, brindaron una conferencia de prensa en la Cámara Empresaria de Vicente López. Allí, Lavagna declaró que “el momento del diagnóstico es absolutamente fundamental. Cada uno de nosotros tiene algun problema que nos parece fundamental. Pero hay algo que está por encima de todo esto: el país hace 8 años que está absolutamente estancado. Si algo en común tiene este momento del país es el desencanto, la insatisfacción y la sensación de que de esta no se puede salir. Ocho años en la vida de cualquier pueblo es mucho tiempo. Dentro de esos ocho años hay estos dos últimos donde hay una caída del nivel de producción, del empleo, del ingreso que es muy notoria. Eso se da no con una política, sino con dos políticas. Los 4 años del gobierno anterior y los 4 de este, que no tienen prácticamente nada en común, salvo los malos resultados”.



Por último, frente a un auditorio lleno, Lavagna sostuvo que “con dos extremos distintos los resultados son los mismos. Esa es la explicación de por qué aumenta la pobreza. Hay que preguntarse qué es lo que está fallando. En el campo de lo político, quien gana las elecciones cree que tiene todo el poder para siempre pero la realidad se encarga de demostrarle que nadie tiene, ni todo el poder, ni mucho menos para siempre. Eso genera en el seno de la sociedad enormes conflictos. Hay sectores que se odian y rechazan entre sí.



“Estos movimientos pendulares en lo político, terminan en movimientos pendulares en lo económico. Pasamos de un intervencionismo excesivo, a una ausencia del Estado total. Algo hay que hacer frente a eso y lo estamos haciendo entre todos. Eso fue la creación de Consenso Federal con la incorporación de Urtubey como candidato a vice. Queremos eludir esos dos extremos de creerse que quien gana tiene todo el poder. Queremos un equilibrio que lo que permite es reconocer en el otro no un enemigo, sino alguien que piensa distinto. Queremos un gobierno de unidad nacional”, concluyó.

