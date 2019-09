San Fernando firmó un convenio para la implementación de un programa de gestión de escuelas

El Municipio formalizó un acuerdo con la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas a cargo del especialista en Educación, Gustavo Iaies, para la implementación de un programa de gestión de escuelas en San Fernando.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades al sostener cursos de capacitación y así mejorar la calidad educativa de los establecimientos del distrito.

En esta oportunidad, la Comuna firmó un convenio de colaboración con la Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas, en conjunto con el Consejo Escolar y la Jefatura de Inspección Distrital, para la implementación de un programa de mejoras de la gestión educativa en las escuelas públicas de gestión estatal y municipal de San Fernando.



La reunión se llevó a cabo en la Escuela de Oficios Municipal y estuvieron presentes la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; el representante de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, Gustavo Iaies; el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola, miembros del Consejo Escolar y directivos de escuelas.



“Firmamos un convenio con la fundación dedicada a trabajar políticas públicas a cargo de Gustavo Iaies, el Consejo Escolar y la Inspección de Enseñanza. La idea es armar un colectivo de 12 directores como prueba piloto para trabajar sobre gestión institucional de las escuelas. El Municipio aportará los materiales y los fondos para desarrollar distintas capacitaciones”, afirmó Alicia Aparicio.



En ese sentido, la funcionaria remarcó: “Esta iniciativa es el reflejo del compromiso del Intendente Andreotti con la educación pública. Hace siete años y medio el Municipio viene trabajando en una fuerte inversión en políticas educativas a través del programa 'Ayuda Escuelas Provinciales' y también en la educación municipal. Es la primera vez que damos el paso a la gestión educativa y estamos muy contentos”.



Tras la rúbrica del convenio, el Director de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, Gustavo Iaies, sostuvo: “Lo que acordamos con el Intendente Andreotti fue empezar a trabajar con los directores sobre lo que implica gestionar una escuela, construir un colectivo, tomar decisiones y avanzar con distintos temas. Entender que la política educativa de la Provincia se va a construir con algunos parámetros de arriba pero después con mucho trabajo de gestión con la comunidad, los chicos y docentes”.



“La idea es empezar en este distrito y después seguiremos en otros municipios de la Provincia, trabajando muy fuerte con los directores como personaje principal y entendiendo que San Fernando puede construir una política educativa propia en donde los chicos aprendan más”, completó.



En tanto, la Presidente del Consejo Escolar de San Fernando, Teresita Piaggi, celebró la iniciativa: “Estos convenios son una gran ayuda para las directoras y las escuelas, porque permiten fortalecer al equipo de conducción para que las escuelas gestionen mejor. Agradecemos al Municipio porque no se consigue un convenio así si no hay una decisión política del Intendente y de su equipo para realizar esta capacitación”.



Por último, la Coordinadora del Centro Educativo Integral Municipal Nº 3, Mariana Valente, consideró: “Estamos muy felices de este nuevo desafío, va a ser un encuentro quincenal con todos los directivos de distintas escuelas de San Fernando. Nos sirve para tener más herramientas para trabajar nuestras fortalezas y debilidades. Una oportunidad para poder seguir trabajando en esto que tanto queremos”.