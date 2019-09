26/09/2019 - 10:01 | Información General / Martilleros rechazan el proyecto del gobierno para indexar alquileres por inflación Herramientas: Compartir: El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires criticó el proyecto del gobierno para indexar alquileres por inflación y advirtió que la iniciativa "no está a favor de los inquilinos" y tiene fines electoralistas. La entidad señaló que "la norma actual prohíbe los ajustes de tarifas por fuera del acordado en los contratos" y agregó que el proyecto oficial "propone actualizarlos mensualmente" por un indice combinado de precios y salarios del INDEC.



El presidente de la entidad, Juan Carlos Donsanto, afirmó que el proyecto es "más un anuncio vinculado con la campaña electoral que un genuino interés por aportar soluciones a la cuestión".



"Este proyecto no incluye grandes modificaciones al régimen vigente y no está a favor de los inquilinos", sostuvo el directivo y estimó que el INDEC "va a tener que ponerse las pilas en forma mensual para proveer ese indicador que, hoy por hoy, solo está disponible hasta julio, con dos meses de retraso".



Donsanto aseguró que los martilleros "bien pueden ser también representantes de los inquilinos y muchos olvidan que son el nexo del propietario con el inquilino y que sin uno no existe el otro".