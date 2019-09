26/09/2019 - 5:21 | Espectáculos / Tigre Opciones para toda la familia en la cartelera del Teatro Municipal de Benavidez Herramientas: Compartir: ver más imágenes "La Demolición", "No digas Frankestein", "Tengamos el sexo en paz", "Música con chipa, chipá", "El show de la Pipetuá" y una charla con Pepe Soriano serán las propuestas para los próximos días en el espacio cultural de Benavídez. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse de forma online.

Llegan nuevas obras al Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez para el disfrute de grandes y chicos.



El viernes 27 de agosto a las 21 hs se presentará "La Demolición", una comedia dramática bajo la dirección de Ricardo Caroso y protagonizada por los actores Edgardo Nieva y Rubén Stella, donde el eje parte de un hombre obstinado en defender su empresa y otro que llega con la misión de demolerla.



Por su parte, el sábado 28 a partir de las 16 hs, el teatro volverá a abrir sus puertas para presentar el espectáculo infantil "No digas Frankestein" del grupo teatral "Ismobabon". Y a las 21 hs, subirá a las tablas la obra "Tengamos el sexo en paz" con Laura Fidalgo, Divina Gloria y Silvia Kutika, bajo la dirección de Ernesto Medela.



La programación continuará el domingo 29 con funciones infantiles. A las 15 hs con "Música con chipa, chipá"; y a las 17 hs "El show de la Pipetuá". Ambas obras estarán acompañadas por show de clowns y peinados locos.



Octubre comenzará con más propuestas. El martes 1 a las 20.30 hs, el público podrá participar de una charla con el maestro Pepe Soriano.



Una vez realizada la reserva, el vecino deberá presentarse con su DNI en el teatro con una hora de anticipación a la función. Las entradas pueden reservarse de forma online, a través del Facebook "Cultura Tigre", donde se encontrarán los enlaces para reservar las localidades.



Si éstas se agotaron, se pueden adquirir el día de la función en el teatro ya que se pone a disposición un remanente de localidades. Las mismas se otorgarán por orden de llegada y hasta 2 localidades por persona; de lunes a viernes desde las 9 am, sábados y domingos desde las 12 hs. No es necesario sacar entradas para menores de 2 años.



Para más información, comunicarse con el teatro, a través del 5063-7425.

