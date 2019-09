San Isidro: campaña en los ecopuntos para separar residuos

El Municipio instaló tres containers de ocho bocas en distintos puntos del distrito. Los vecinos se acercan y aprenden a clasificar la basura de forma práctica.



El Municipio de San Isidro instaló tres Ecopuntos en distintos espacios públicos del distrito para que los vecinos que separan los residuos en sus domicilios puedan acercarse y arrojar papel y cartón, plástico, vidrio y metal, en un container de ocho bocas, aprendiendo a clasificar la basura de forma práctica.



“Organizamos esta campaña donde explicamos a los sanisidrenses de qué manera separar la basura y de la importancia de hacerlo. Con esto logramos una baja considerable de los residuos que se entierran mes a mes en el Ceamse, logrando reciclar una tonelada y media semanal”, afirmó Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público.



Y agregó: “San Isidro Sustentable no es un slogan. Es una metodología y forma de trabajar que contiene muchos programas de separación, reciclaje, conservación y un conjunto de políticas para todos podamos disfrutar del San Isidro verde, pujante y natural que siempre tuvimos”.



La campaña en los ecopuntos también logra concientizar a los vecinos respecto del cuidado diario que necesita el medioambiente y les explica sobre los programas de separación de residuos áridos y restos vegetales que ayudan a bajar la cantidad de basura a enterrar e introducir lo reciclado en espacios públicas y obras”.



El Municipio retira de los ocho contenedores que hay en el interior del container unos 11 metros cúbicos por día de material reciclable. El circuito sigue hacia una planta de separación y el producto recaudado va a la Cooperadora del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro.



El último semestre San Isidro tuvo una baja de casi 25% en la cantidad de basura que envía a enterrar al Ceamse, lo que representa 5 mil toneladas menos. Esto es fruto de las políticas medioambientales basadas en fomentar la cultura de separar residuos, reciclar y recuperar.



Todos los municipios del conurbano bonaerense deben pagar por cada tonelada de basura que se entierra en Ceamse. Al reducir notablemente la cantidad de residuos, San Isidro logró ahorrar 3 millones de pesos, fondos que serán invertidos en nuevas políticas para el cuidado del medioambiente.



“Estoy muy contenta con todo esto y lo que han hecho con el cuidado del medioambiente y fomentar el reciclaje es fundamental”, comentó Dominga Coto, de San Isidro.



“Junto toda la semana los residuos y los domingos me acercó a algún ecopunto. Es muy fácil aplicarlo en el día a día”, sostuvo Clara Sanguinetti, de San Isidro.



“Siempre trato de juntar los residuos en casa, separarlos y reciclarlos. Traigo bolsas dividas y es fácil. Al principio no lo hacía y después lo implementé, no cuesta nada”, concluyó Clauda Wagner, de Martínez.