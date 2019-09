Los Bomberos Voluntarios de San Fernando también reciben las prestaciones médicas del Hospital Municipal

La Secretaria de Salud Pública, Alicia Aparicio y el Presidente de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, firmaron un convenio por el cual los rescatistas de la fuerza podrán hacerse controles de salud periódicos, estudios clínicos y recibir atención gratuita en el Hospital Municipal de San Fernando.

Con el fin de seguir apoyando la tarea de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; y el presidente de la fuerza rescatistas, Héctor Smoje, firmaron un convenio de trabajo conjunto. El acuerdo establece que los y las bomberos de la brigada podrán realizarse controles de salud periódicos, estudios clínicos y recibir atención gratuita en el Hospital Municipal.



“La idea es que desde el Hospital Municipal podamos hacerle los controles anuales. Ellos ponen en riesgo su vida por nosotros, están expuestos a muchos accidentes en su actividad, entonces lo que nos pidió nuestro Intendente es que firmemos esta acta acuerdo para brindarles este servicio y estén tranquilos que el pueblo de San Fernando los cuida así como ellos nos cuidan”, afirmó Aparicio.



Por otro lado, se refirió a “la fuerte inversión que hicieron los vecinos de San Fernando en todos estos años se puedan disponer del Cuartel de Bomberos y del Hospital Municipal, y cuando este “círculo vicioso” comienza a funcionar podemos hacer estos acuerdos en donde todos nos beneficiamos, nos cuidamos y tenemos una calidad de vida mejor”.



El Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fernando Albanesi, destacó la acción. “Verdaderamente día a día nos sentimos apoyados por el Municipio. Esto es un gran avance, tenemos un factor de riesgo importante en cuanto a la salud y los servicios así que estamos muy tranquilos y muy contentos”, celebró.



La primera camada en recibir los controles será la brigada femenina de bomberas. En este sentido, Albanesi señaló: “Gracias a las inversiones que hicieron en el Cuartel pudimos tener al cuerpo femenino que antes no teníamos, antes la infraestructura no nos daba la posibilidad de tenerlas. Ahora si la da, sumamos 100 personas entre hombres y mujeres y estamos muy cómodos, la labor es cotidiana, hacemos 3 o 4 servicios todos los días, estamos felices”.



San Fernando apoya activamente a los Bomberos Voluntarios con aporte económico, coordinación de logística a la hora de intervenir en urgencias y el mantenimiento de su equipamiento. Además, con la decisión política del Intendente Luis Andreotti, los rescatistas lograron tener el cuartel más grande y preparado del país, ubicado en un punto neurálgico del distrito.



Una de las rescatistas presentes durante la firma del convenio fue Zaira. “Este circuito de salud es muy bueno porque tenemos la posibilidad de que si nos llega a pasar algo, también personalmente estoy muy contenta por todos. Siento que es muy importante cumplir esta función, es un orgullo”, sostuvo.



Y también se mostró satisfecha Jimena, quien consideró que “ser parte de los bomberos es muy bueno, porque contamos con este beneficio para nosotras, para nuestros compañeros. La verdad es muy lindo, vivir una experiencia y algo que me gusta desde chica, compartirlos con ellos, más todavía”.



*Para más información, acercarse a la Secretaria (Brandsen 675), de lunes a viernes, de 7 a 16 hs, consultar por teléfono al 4746-6137 / 4744-2840 o vía web: https://www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud