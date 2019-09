25/09/2019 - 8:28 | Deportes / Tigre no hace pié en el Nacional: Cayó goleado por Instituto en Córdoba Herramientas: Compartir: Instituto le dio una lección de fútbol práctico y efectivo a Tigre, ganador de la Copa de la Superliga, y lo venció esta noche en Córdoba por 3 a 0, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional que tiene a los "Albirrojos" en el quinto puesto, mientras que los dirigidos por Néstor Gorosito se sitúan en el décimo lugar.

Los cordobeses dirigidos por César Zabala fueron en pos de los tres puntos con decisión desde el comienzo mismo del encuentro, apoyados por su numerosa parcialidad, y a los 20 minutos lograron ponerse en ventaja por intermedio de Damián Arce.



El resto de esa primera etapa mantuvo las características de lo observado hasta esa primera conquista del dueño de casa, y esto se hizo extensivo al arranque de la segunda mitad, cuando el joven Germán "Chino" Estigarribia (su apodo se debe al notable parecido que tiene justamente con el centrodelantero de Tigre, Carlos Luna) marcó su primer gol con la camiseta de Instituto tocando por debajo del cuerpo del arquero Gonzalo Marinelli.



Este tanto terminó por definir anticipadamente el encuentro, pero no porque Tigre no saliera a descontar inmediatamente, sino por el local mantuvo su postura inicial y siguió yendo por más, hasta que ya en tiempo de descuento y luego de una lucida acción colectiva el ingresado Rodrigo Garro le puso cifras definitivas al marcador.



De esta manera Instituto sumó su tercera victoria en fila y está en plena lucha por meterse entre los cuatro equipos que pelean por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga.



Por contrapartida a Tigre le está costando más de lo imaginado, por propios y extraños, su paso por la segunda división del fútbol argentino, donde no parece encontrarle el pulso al ritmo de esta competencia.



Síntesis

Instituto: Germán Salort; Franco Flores, Juan Sills, Facundo Agüero yFacundo Erpen; Ignacio Antonio, Mateo Bajamich, Malcom Braida y Jesús Endrizzi; Germán Estigarribia y Damián Arce. DT: César Zabala.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Rodríguez, Ignacio Canuto, Gerardo Alcoba y Matías Pérez Acuña; Gustavo Villarruel, Sebastián Prediger, Walter Montillo y Jorge Ortíz; Diego Morales y Enzo Díaz. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 20m. Arce (I).



Goles en el segundo tiempo: 3m. Estigarribia (I) y 45m. Garro (I).

Cambios en el primer tiempo: 5' A. Cardozo por Prediger (T) y 23' M. Galmarini por Pérez Acuña (T).



Cambios en el segundo tiempo: 13m. C. Luna por Diaz (T); 25m. R. Garro por Estigarribia (I); 26' F. Silva por Arce (I) y 40' M. Pino por Bajamich (I).



Amonestados: Sills (I). Martín Galmarini y Agustín Cardozo (T).



Cancha: Instituto.



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. (Télam)

