Una cámara de seguridad salvó una vida en Vicente López

Eran horas de la tarde en la esquina de Echeverría y Pelliza, Vicente López, cuando a través de las cámaras de seguridad del Municipio el personal de monitoreo urbano pudo observar como un peatón comienza a entrar en shock por convulsiones y cae inconsciente en la acera. ver video

Inmediatamente, el personal que observaba las imágenes da la alerta al SAME, poniendo en funcionamiento un protocolo de acción que incluye también el aviso a los efectivos municipales de la Patrulla Vicente López.



Al mismo tiempo, un transeúnte se comunica al 109 para dar aviso del hecho y desde el Centro de Monitoreo se le informa que tanto la ambulancia como la policía se están dirigiendo al lugar.



Fue gracias a las cámaras que el personal del SAME, que seguía los acontecimientos desde las imágenes, pudo volver a llamar telefónicamente e indicar a la persona que se había comunicado que inclinara a la víctima para que no sufriera un ahogamiento con su propio vómito, situación que hubiera podido costarle la vida.



Hecho lo anterior y al cabo de unos pocos minutos, se observa la llegada de efectivos motorizados de la Policía Local que presta los primeros auxilios y ordena el tránsito para el rápido y efectivo arribo de la ambulancia, que traslada a la persona desvanecida al Hospital Houssay donde pudo ser estabilizada, recibiendo el alta hora más tarde.



Toda la secuencia quedó registrada en las imágenes filmadas por las cámaras, que demuestran cómo, además de la prevención del delito, la amplia cobertura visual del sistema de monitoreo del Municipio de Vicente López posibilita también, como en este caso, una intervención rápida y eficaz ante una emergencia en la vía pública que permitió salvar una vida.