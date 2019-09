24/09/2019 - 19:10 | Información General / Un muerto y diez heridos tras un derrumbe en el Aeropuerto de Ezeiza Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una persona murió y otras diez resultaron heridas tras producirse esta tarde un derrumbe en las obras de ampliación de la Terminal C del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Según informaron a NA desde Aeropuertos Argentina 2000, el derrumbe ocurrió este martes por la tarde en una pasarela de la firma TANE que cedió por motivos que aún se investigaban.



Por el momento, las fuentes no dieron mayores detalles de lo ocurrido, ni brindaron las identidades de los obreros que se encontraban trabajando en una obra que se iba a inaugurar la semana próxima.



Tres de los heridos, según las fuentes, fueron atendidos en sanidad del aeropuerto, mientras que las otras siete personas fueron trasladadas al hospital de Ezeiza.



Trascendió que si bien la obra se iba a inaugurar la semana próxima, recién iba a estar operativa en diciembre o enero próximo.



Con respecto al hecho, trascendió también que lo que pudo haber pasado es que una grúa que estaba en el lugar haya sido la que provocó la caída del andamio.



"Una tijera se enganchó del andamio, la desencajó y empezó a caer. Pero la estructura ya estaba floja", dijo en declaraciones al canal de noticias TN un obrero, quien pensó que "se caía un avión por los ruidos de los fierros".



En el lugar trabajaba personal de bomberos de Ezeiza junto a perros rescatistas y efectivos de la Policía Federal.



Pese al accidente, las operaciones aéreas no se vieron afectadas en el aeropuerto y tanto las llegadas como las partidas de los aviones continuaron realizándose con normalidad. Volver