Pacheco: Abrió fuego contra un grupo de vecinos e hirió a cinco

Por circunstancias que se intentan establecer, el hombre efectuó varios disparos contra los jóvenes que permanecen internados. El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en la localidad bonaerense de Pacheco.



Cinco hombres de entre 22 y 58 años fueron baleados en la mañana de este lunes en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, por un fletero que aún no fue identificado y permanece prófugo.



El hecho, del cual aun se desconocen pormenores, ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de la calle Enrique Delfino y Refasi de la mencionada localidad del norte del conurbano. Allí, según las fuentes, una mujer que vive en Delfino al 300 discutió con un grupo de vecinos, se retiró del lugar y mandó a un fletero a buscar sus pertenencias a la casa.



El chofer hizo su trabajo durante la madrugada, cargó los elementos en una Ford F100 y, por causas que se investigan, cuando se retiraba confrontó con el mismo grupo con el que se había peleado la mujer que lo contrató. Según lo que pudieron reconstruir los pesquisas, el fletero extrajo un arma corta, comenzó a disparar e hirió a cinco personas.



Los heridos fueron identificados como Lucas Daniel Velázquez (29), quien tiene un balazo en el abdomen; Jorge Gauna (29), con un tiro en la espalda; Juan José Maldonado (23), herido en la pierna derecha; Eduardo Rojas (58), con un disparo en el pie derecho, y Marcelo Bravo (22), con una herida en la mano derecha. Los cinco fueron trasladados al Hospital de General Pacheco, donde fueron atendidos en la guardia.



El caso es investigado por el fiscal Jorge Noceti, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pacheco, y por efectivos de la comisaría 2da. y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Tigre.



“La prioridad ahora es identificar, localizar y detener a este fletero. Las circunstancias del hecho aún no están claras. No sabemos si tuvo un altercado con estos vecinos o si lo quisieron asaltar. Necesitamos ubicarlo o que se presente para aclarar por qué disparó”, dijo una de las fuentes cercanas a la investigación.