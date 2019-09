Vélez dio el golpe en el Monumental y le ganó a River en un intenso partido con muchas polémicas

Vélez dio esta noche el golpe en el estadio Monumental, donde se impuso por 2 a 1 sobre River, en un intenso partido, correspondiente a la séptima fecha de la Superliga, y que tuvo muchas polémicas por una floja actuación del árbitro Andrés Merlos.



Nicolás Domínguez, a los 37 minutos del primer tiempo, y Thiago Almada, de penal a los 38 del segundo, marcaron los goles del elenco de Liniers, mientras que Ignacio Fernández, a los 14 del complemento, anotó para el conjunto local.



Cuando se jugaban 42 minutos de la segunda parte, Merlos cobró penal para River por una mano inexistente de Domínguez, que además fue expulsado, y el arquero Lucas Hoyos atajó el remate, ejecutado por "Nacho" Fernández.



River reclamó dos penales, que el juez no cobró: a los 26 del primer tiempo Hoyos pareció derribar a Matías Suárez, mientras que a los 7 del segundo Gastón Giménez pateó a Julián Álvarez cuando despejó el balón del área visitante.



Además, los futbolistas "millonarios" reclamaron que Almada se llevó la pelota con la mano antes de ser derribado por Franco Armani en la jugada del penal que derivó en el triunfo del "Fortín".



Con este resultado, Vélez alcanzó los 13 puntos, cuatro menos que el líder Boca, mientras que River sigue un par de escalones más abajo, con 11 unidades.

.

Los primeros minutos fueron repartidos, con ambos conjuntos presionando en la salida, aunque la falta de precisión en ataque los llevó a no generar peligro.



Jugados 26 minutos, Hoyos salió lejos, a la puerta del área grande por derecha, despejó con los puños sobre la cabeza de Suárez y se produjo un contacto que todo River reclamó como penal y Merlos ignoró.



Con el correr de los minutos, River pasó a jugar más tiempo en campo rival y se hizo dominador de las acciones, aunque sin conseguir profundidad para generar peligro.



Cuando el reloj marcaba 37 minutos, Armani sacó largó desde el fondo a un lugar donde no había ningún compañero, Agustín Bouzat cabeceó para Lucas Robertone, este metió otro testazo al vacío para Domínguez, quien corrió varios metros apremiado por Enzo Pérez y luego definió cruzado, de derecha, para marcar el 1 a 0.



Tres minutos después, Romero tuvo el segundo, con un derechazo apenas desviado, y segundos más tarde "Nacho" Fernández estuvo muy cerca del empate, con un zurdazo de media distancia que devolvió el travesaño.



Apenas empezado el complemento, Hoyos -figura de la cancha- tapó un cabezazo a quemarropa del colombiano Rafael Santos Borré y a los siete minutos se produjo otra polémica, cuando Giménez despejó el balón y en el recorrido de su pierna le pegó a Álvarez dentro del área velezana.



El paso de los minutos vio a Vélez cada vez más atrás y a River acentuando su dominio, que finalmente rindió frutos a los 14 minutos, cuando "Nacho" Fernández anotó el empate, luego de una sorpresiva y letal aparición ofensiva de Martínez Quarta por izquierda.



El "Chino" volvió a aparecer en el área de enfrente, a los 21 minutos, estrellando un derechazo en el palo tras tomar el defectuoso despeje de un tiro de esquina.



El dominio "millonario" se hizo intenso durante varios minutos, en los que ahogó a Vélez y no lo dejó salir, pero el elenco visitante, apoyado en una firme tarea de su arquero, logró aguantar.

A los 35 minutos, el ligero Almada aprovechó otra mala salida del fondo local, encaró hacia el área, dejó en el camino a Armani y éste le cometió penal.



Los jugadores de River reclamaron que el juvenil se llevó la pelota con la mano en la jugada previa, pero Merlos no atendió las quejas, el propio Almada lanzó la pena máxima y marcó el 2 a 1, engañando con su remate al arquero riverplatense, colocando la pelota contra el palo izquierdo.



River no bajó los brazos y a los 42 minutos casi logra el empate, pero Hoyos volvió a aparecer, voló sobre su derecha y desvió un potente tiro libre de Ignacio Scocco.



Esa jugada derivó en un tiro de esquina para River, la pelota le quedó a Paulo Díaz, el chileno pateó de derecha y Domínguez se interpuso levantando los brazos, pero desviando el balón con el cuerpo. .



Sin embargo, el árbitro consideró que hubo mano, expulsó al jugador de Vélez y cobró penal para River. "Nacho" Fernández tuvo en sus pies la chance del empate, pero la figura de Hoyos se hizo aún más grande: el arquero voló sobre su izquierda y con mano cambiada desvió el penal, asegurando la victoria del "Fortín" en el Monumental y dejando a River sin nada.

ç

Síntesis:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Julián Álvarez; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Vélez: Lucas Hoyos; Pablo Galdames, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Lucas Robertone, Gastón Giménez, Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Gol en el primer tiempo: 37m Domínguez (V).



Goles en el segundo tiempo: 14m Fernández (R), 38m Almada de penal (V).



Cambios en el segundo tiempo: 6m Bruno Zuculini por Pérez (R), 8m Thiago Almada por Romero (V), 16m Ignacio Scocco por Santos Borré (R), 27m Joaquín Rollheiser por Palacios (R), 31m Tomás Guidara por Galdames (V), 47m Francisco Ortega por Janson (V).



Incidencias en el segundo tiempo: 42m expulsado Domínguez (V); 45m Hoyos (V) le atajó un penal a Fernández (R). .

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).



Árbitro: Andrés Merlos.(NA)