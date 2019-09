22/09/2019 - 19:47 | Policiales / Allanamientos San Miguel, José C. Paz y CABA: Desarticulan “La banda de los primos” una organización narco integrada por peruanos Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una banda de narcotraficantes de origen peruano, fue desbaratada por la policía de la provincia de Buenos Aires, tras una serie de investigaciones y allanamientos efectuados en conjunto en las zonas de San Miguel, José C. Paz y Barrio Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En poder de los malvivientes se secuestró dinero, armas de fuego, estupefacientes, celulares y vehículos.

A raíz de una investigación llevada a cabo por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, los efectivos lograron apresar a cuatro sujetos peruanos y uno de nacionalidad boliviana, que se dedicaban a la venta y comercialización de droga.



Las tareas investigativas incluyeron trabajos de campo, filmaciones, fotografía y procedimientos de compradores previas escuchas de las 7 líneas telefónicas que fueron intervenidas. En base a ello, se realizaron 15 allanamientos, tres de urgencia, ordenados por el magistrado a cargo, en el Barrio Constitución, de Capital, el Asentamiento La Base de San Miguel y el Asentamiento El Campito de José C. Paz.



Allí, la policía secuestró: más de dos kilos de cocaína fraccionada, $65.510 pesos, 3 balanzas, 12 celulares, documentación, 1 pistola calibre 11,25 con 8 municiones del mismo calibre.



Como así también se incautaron dos rodados: una camioneta Volkswagen Amarok y otra camioneta marca Chevrolet Spin.



Vale mencionar que tras varios meses de trabajo de la Unidad Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se pudo individualizar a la organización narco criminal, como así también el rol que ocupaba cada uno de los investigados dentro de la misma, como sus domicilios y los lugares utilizados para la guarda, fraccionamiento y puntos de venta de la droga.



Asimismo, se pudo determinar el modus operandi de la banda gracias a las más de 5000 horas de escuchas, ya que con el fin de disimular la venta telefónica no hacían referencia a la droga mientras conversaban, sino que utilizaban palabras claves tales como: “CINCO G” en referencia a los 5 gramos de cocaína de máxima pureza que tenía un valor de 3.500 pesos la dosis o frases como “ESTA RICA LA PERUANA..." en alusión a la droga de su país.



Los detenidos de entre 19 y 50 años, tres mujeres y dos hombres, quedaron a disposición de la justicia.



Los detenidos de entre 19 y 50 años, tres mujeres y dos hombres, quedaron a disposición de la justicia.

Interviene en el marco de la causa por tráfico de drogas el Juzgado Federal Nro. 02 de San Martín subrogado por el Dr. Emilio Román Canicoba y la Secretaría Penal Nro. 05 a cargo del Dr. Hernán Roncaglia.