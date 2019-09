Se realizó en el HCD de San Isidro la Charla “Educar en valores a través del deporte es posible"

La fundación sanisidrense Juntos Vamos por Más brindó una charla, junto a deportistas profesionales y psicólogos, que abordó la problemática de la pérdida de valores, el respeto, las frustraciones y las presiones que ejercen los padres.



El encuentro contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón; los concejales Elvira Ares, Rosalía Fucello, Gabriela Martinez, Juliana Cuello y Rodrigo Seguin; y el acompañamiento de Macarena Posse y Mariana Erize.



El presidente del HCD de San Isidro agradeció a los deportistas su presencia y destacó a la entidad por la actividad que realizan juntos los jóvenes y los clubes locales.



En nombre del cuerpo de concejales, Andrés Rolón le hizo entrega del decreto 313/2019, aprobado en la última sesión ordinaria, que reconoce el compromiso social y educativo de la entidad, destacando su programa “Por un Deporte sin Violencia” y “Jugar con y no Contra”.



“Si no hacemos un esfuerzo entre todos y no logramos formar un equipo, con un objetivo claro, no vamos a lograr nada ni en el club, ni en San Isidro, ni en el país”, expreso el presidente del HCD de San Isidro y agrego: “Tenemos que formar a las personas y entender que el sacrificio y esfuerzo dan resultados”.



En tanto la conferencia estuvo a cargo Abigail Chavez y Sasha Gigliani, jugadoras de Vélez y Boca respectivamente; el entrenador Leonardo Más, y los jugadores Marcos Díaz, Walter Acevedo, Franco Razzoti, Gonzalo Bettini, Matías Rojas, Franco Caballero, Agustín Cardozo, Lucas Rodriguez, Damián Salvatierra y Agustín Auzmendi.



La conferencia contó a su vez con la mirada integral del psicólogo Ignacio Santillán y el licenciado en Marketing Blas Griep, quienes abordaron el rol del deporte en la infancia.



A través del juego es más sencilla la incorporación de valores como la solidaridad, el compromiso, la humildad, el compañerismo, la responsabilidad, el autocontrol, la valentía o la adaptabilidad.



Por su parte, el entrenador Leonardo Más expuso entre otras cosas la necesidad de asistir a los entrenadores de las categorías formativas y trabajar con objetivos a largo plazo, que no impidan a los niños disfrutar del juego o se frustren si no ven cumplido su sueño.



Abigail Chavez y Sasha Gigliani expusieron sus experiencias en el futbol femenino y expresaron la importancia de la educación de cada deportista.



“Un deportista debe entrenar y continuar con su carrera formativa. Si a ese chico no le va bien, tiene un titulo secundario que le va a permitir continuar con su vida e insertarse en el mercado laboral”, explicó Sasha, quien se encuentra concursando en MissArgentina, un certamen que permitirá a la ganadora ser embajadora del país.



Antes de concluir la charla, los protagonistas expusieron sus vivencias y animaron a los niños y las niñas que se encuentran comenzando una carrera deportiva a que continúen entrenando y buscando conseguir su sueño.