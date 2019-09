Lanzan en Pilar una campaña de vacunación ampliada contra el sarampión

El municipio informa que de acuerdo a la decisión de la Comisión Nacional de Certificación de la Eliminación de Sarampión-Rubéola-Síndrome de Rubéola Congénita, desde ayer 19 de septiembre se inició en Pilar una campaña de vacunación con dosis extra de triple viral. La misma está a cargo de la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Medicina Preventiva, y se extenderá hasta el 1 de noviembre.



De esta manera se decide prolongar la indicación de la vacuna con la triple viral a todos los niños de 6 a 11 meses de la Región Sanitaria V y de la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente.



Los niños de entre 6 y 11 meses deberán recibir una dosis de vacuna triple viral -que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas- mientras que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de vacuna doble o triple viral. Asimismo, todos los niños de esa edad que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir también una dosis de vacuna triple viral.



En todos los casos, esta dosis que recibirán los lactantes no será tenida en cuenta como esquema de vacunación, es decir que se deben administrar las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.



Al respecto, la responsable de Medicina Preventiva, Dra. Ana Valentinuz señaló: "Ante la situación epidemiológica actual, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, en acuerdo con los Ministerios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, decidió ampliar la indicación de la vacuna a los bebés entre 6 y 11 meses. Por eso les solicitamos a todos los padres con niños de esta edad que se acerquen a los vacunatorios del municipio para aplicarles esta dosis, ya que es muy importante para prevenir esta enfermedad".



Tal como indica el Calendario Nacional de Vacunación, los niños de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) mientras que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de vacuna doble o triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.



En tanto, para los equipos de salud se indica la acreditación de dos dosis de vacunas doble o triple viral para que puedan estar adecuadamente protegidos.



Por otra parte, se recuerda a los viajeros verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo de 15 días antes de viaje.



Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.



En casos de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar o reprogramar el viaje puesto que en ellos es la vacuna triple viral está contraindicada.



El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa. Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Una persona al excretar el virus a través de la saliva puede infectar hasta 14 personas. Los síntomas se caracterizan por fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.



Para conocer días y horarios de vacunación ingresar en www.pilar.gov.ar/vacunacion.