19/09/2019 - 18:44 | Política / Tigre Segundo Cernadas relanzó su campaña en Tigre en un encuentro con nuevos voluntarios de juntos por el cambio

"Vamos a pelearla hasta el final y trabajar para ganar porque no se puede jugar a medias", aseguró el candidato de Juntos por el Cambio en Tigre frente un auditorio colmado por más de setecientos nuevos voluntarios que se convocaron por whatsapp para formar parte de la campaña electoral y la fiscalización de cara a las elecciones del 27 de octubre.

“Yo voy a jugar a ganar porque soy parte de un proyecto político que los incluye a todos ustedes y va más allá de las elecciones del 27 de octubre” afirmó Cernadas junto a la candidata a diputada nacional María Luján Rey, el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchez Zinny y el diputado provincial César Torres.



Segundo Cernadas aseguró que “somos cada vez más los vecinos de Tigre que creemos que los valores no se negocian” y por eso sostuvo que “tenemos que meter la mayor cantidad de diputados y concejales posibles para evitar que el kirchnerismo haga lo quiera con el país si gana las elecciones”.



“Estamos todos acá porque queremos mejores personas en la política y no podemos permitir que vuelvan los que usaron sus cargos para la corrupción y arruinaron el país” dijo Cernadas antes de anunciar que los próximos días iniciará una campaña muy intensa con actividades todos los días en todas las localidades de Tigre y junto a todo el equipo que se reunió ayer.



Luego de los discursos, Cernadas reunió a los suyos. Organizados por localidades trabajaron en coordinar la participación de la mayor cantidad de gente posible en caminatas, mesas en lugares públicos con mucha visibilidad, reuniones con vecinos que no hayan votado a Juntos por el Cambio y un fuertísimo sistema de fiscalización.



Desde Juntos por el Cambio aseguran que más de mil vecinos de Tigre se acercaron para hacer campaña y ese número sigue creciendo todos los días.