Llega la séptima edición de Bocas Abiertas, el festival gastronómico de San Isidro

A cielo abierto, con los sabores del barrio y los mejores chefs en acción, llega por séptimo año consecutivo “Bocas Abiertas”, el festival gastronómico del Bajo San Isidro que ya es un clásico del Partido.



La nueva edición de la fiesta que celebra la cocina del Bajo de San Isidro tendrá 30 expositores seleccionados, entre restaurantes, chefs, caterings, food trucks, pastelerías y heladerías. Se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río).



“Ahora viene la época linda y Bocas es una de las propuestas más multitudinarias que tiene Cultura en San Isidro. A nosotros nos gusta ser receptivos, que vengan personas de todas partes de Buenos Aires y fomentar la gastronomía local porque se dan a conocer nuestros lugares y el encanto que tiene el Bajo”, afirmó el intendente Gustavo Posse.



El festival, de 18:00 a 23:00, el jueves, y de 12:00 a 23:00 el resto de los días, ofrecerá más de un centenar de platos para picar con la mano o el tenedor, que no superarán los $190 (salados) y $150 (postres). Un amplio abanico que refleja la creatividad y el gusto de un barrio en el que la gastronomía es cosa seria, que se complementará con 10 puntos de venta en barra de aguas, gaseosas, cervezas hasta vinos, aperitivos, sidra y gin.



“Bocas es la fiesta de los cocineros, donde comparten experiencias, recetas, proyectos, brillan y crecen juntos. Una fiesta que, sí o sí, se completa con una legión de personas que celebra la gastronomía riquísima, innovadora y sin falsas pretensiones de un barrio que gusta de la buena mesa y la compañía del otro”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura de San Isidro.



Para adentrarse en los secretos culinarios, más de quince clases y charlas con los que más saben, como Christophe Krywonis, Maru Botana, Christian Petersen, Juliana López May, Juan Braceli, Iwao Komiyama, Felicitas Pizarro, Marta Ramírez y Martín Lukesch, entre muchos otros.



Así, del patio de comidas, ideal para la pausa y el encuentro, a un mercado de productores para recorrer y comprar a paso lento, con sitio especial para huertas y diseñadores de artículos relacionados con el hacer gastronómico. El vino, ineludible al sentarse a la mesa, tendrá su punto de degustación bajo la guía de los expertos de la Escuela Argentina de Sommeliers, mientras que otro infaltable, el café, dispondrá de dos lugares para deleitarse con los aromas y sabores de una debilidad nacional.



“Siempre fue un festival muy amable, pero este año queremos profundizar ese concepto, que la gente se sienta cómoda, relajada, en un ámbito donde prime el Por favor, las Gracias y el deseo del bienestar del otro. Por supuesto, siempre con la gastronomía como excusa perfecta para reunirnos, charlar de lo lindo y pasarla más que bien”, dijo el chef Diego García Tedesco, de Gastronómicos del Bajo de San Isidro y uno de los organizadores del festival junto a su colega Nacho Echeveste Artega.



Entre las novedades, Sector Consciente-Calma Style para dejar atrás la rutina con charlas, clases, demostraciones y actividades para conectarse con tres ejes clave: bienestar personal, alimentación y medio ambiente. ¿Los más chicos?, bienvenidos, tendrán dónde divertirse en Mi Primer Festival/Felicidad rodante, un espacio diseñado para ellos con juegos, música para relajarse, menús especiales para consumir ahí mismo, estacionamiento de cochecitos y otras propuestas para dejar tranquilos y felices a grandes y chicos.



Como siempre, más intimidad propondrá Mesa Chica, un restó bajo techo y a cargo de talentosos chefs que cocinarán a un grupo limitado de comensales (entradas únicamente a través de la plataforma de Despegar). Ellos serán Joaquín Lege + Ramiro Keklikian (Nero Cocina), Julieta Oriolo (La Alacena), Patricio Negro (Sarasanegro) y Paul Feldstein + Victoria Rabinovich (Lupa).



Además, un jurado de lujo para la clásica Chimi Cup al mejor Chimichurri y la Alfajor Contest, que busca reivindicar el auténtico alfajor nacional, ambas para los que llegue al predio con sus creaciones. Y sorteos, y música en vivo,

condimento insoslayable, en dos escenarios y con más de 30 bandas y DJs, y músicos itinerantes sin rumbo fijo para una carta sonora a tono con todo.



¿El Fin de Fiesta?, toda una invitación a quedarse hasta el cierre. Tendrá a Entre Ríos como provincia invitada, al chef Johnnie Giebert con las manos en las cucharas y al arroz como producto estrella, mechado con maíz, búfalo de los humedales del Delta y otros productos regionales. Un platito de olla, el último de una fiesta para disfrutar con la mejor compañía, que se cocinará de a poco con fuego a leña y a la vista de todos.





BOCAS ABIERTAS 2019



ENTRADAS

La general saldrá $200 y el pase libre por los cuatro días $400. Los que lleguen en bicicleta, $100, al igual que los jubilados con credencial. Menores de 12 años y personas con discapacidad (con credencial), gratis.

EXPOSITORES

Los Petersen, Locos X el asado, CARNE, El Rodazo, Morelia, Art Catering, Agave, ALOs, Asato Sushi, Atelier, Austria-La Pancha, Bestia, Felicitas Pizarro, Home Deli, Horno Bar, Lardo, La Vida Misma, Lo de Nacho, Marta Ramírez, Tree, Lowell's, Gluten Morgen, Maru Botana, Dalone Rock, Toffee, Guilab, Ice Roll, MUNCHI's, Temporini, Balzac, Alex Coffee Roasters, Wapi, Olienka, Isla Xocolatl, Alimentación Con Viva, Negro Holandés, Fronteras Blends, Idem Durazno, Bolsa Polar, Bioconexion, Porto, Kaiken, La Suerte, Cauca, Dellisola, Chiagraal, Edamame, FUEGOS, Kamado, Be Pure, Fundación Nosotros, San Ignacio, Gourmand Place, Juanita Huertas, Green Art y Gift Shop BOCAS ABIERTAS.



CLASES DE COCINA

Christophe Krywonis, Maru Botana, Christian Petersen, Juliana López May, Pamela Villar, Damián Betular, Juan Braceli, Iwao Komiyama, Felicitas Pizarro, “Gluten Morgen”, Roberto Ottini, “El Gordo Cocina”, Juan Andrés Ferrara, Marta Ramírez, Cristina Sunae, Martín Lukesch, Luciano García, Marina Beltrame, Inés Berton, Daniela Butvilofsky, Danilo Ferraz, Alejandra Temporini, “Cook” Grimaldi, Chantal Abad, Ana Ortuño, Agustín Brañas, Juan Madero y otros.



SPONSORS

Con apoyo y presencia de Imperial, Uber Eats, Essen, Despegar, Oster, Hellmann's, Aperol, Salentein, Portillo, Soleil Premium Outlet, San Ignacio, Eco de los Andes, Oliovita, Sidra 1888, Sidra Pehuenia, Volf, Aruba, Rolito, Sancor Seguros, Mercado Pago, Cabify, Club Silent, NeonLed y Canteras del Mundo.



CAMPAÑAS ECOLÓGICAS

Vení en Bicicleta. Para incentivar la llegada en bicicleta, los que lleguen en dos ruedas tendrán el 50% de descuento en el valor del bono de ingreso. Se contará con un espacio de atado de bicicletas dentro del predio.

Traé tu tenedor. Para reducir el uso de plástico que se descarta rápidamente, incentivamos a que cada uno lleve su propio tenedor. Si no lo lleva, se podrán adquirir tenedores reutilizables en el Mercado del festival.



QERO ECO-VASOS

Durante el festival, las cervezas, aguas, aguas saborizadas y gaseosas se servirán en QERO VASOS, un sistema de alquiler/compra de vasos reutilizables que reduce la generación de vasos de plástico y en pos del medio ambiente.



PROGRAMA DE PASANTÍAS / OTT COLLEGE

Ott College, como en otras ediciones y a través de su programa de prácticas de trabajo, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de sumar experiencia y aprendizaje en las diferentes áreas de la organización del festival.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

El festival asume el compromiso de colaborar con acciones sociales de instituciones que trabajan en San Isidro. En estos siete años colaboró con Gallito Ciego, el Comedor de Mary, la Escuela N°26, los Bomberos de San Isidro, el Hospital Central de San Isidro, la sala de salud del barrio Martín y Omar, la Mesa Integradora (en el Día del Niño), la Fundación Dar (Banco de Medicamentos Oncológicos), la Fundación Nosotros (brindando becas de estudio a través de la Fundación OTT), la Fundación Reciduca y la Fundación Banco de Alimentos. Además, Bocas Abiertas seleccionará los perfiles de los Mentores (cocineros o empresarios relacionados con la gastronomía) y Mentoriados (cocineros que están dando sus primeros pasos) que participarán del Programa de Mentorías, orientado a la actividad gastronómica, dirigido por la Asociación Civil Inicia (Comunidad de Emprendedores).



El festival no abrirá en caso de lluvia en alguno de sus días y continuará en las jornadas siguientes. Con mal pronóstico del tiempo para los cuatro días, se pasará del 10 al 13 de octubre.