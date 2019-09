Sarampión: Deben vacunarse niños y niñas de 6 a 11 meses de Capital Federal y de la Zona Norte del conurbano bonaerense

Tras la confirmación de tres nuevos casos de sarampión, las niñas y niños de entre 6 y 11 meses que vivan en la Ciudad de Buenos Aires y en 13 municipios de la zona norte del Conurbano bonaerense deberán recibir una dosis de vacuna triple viral, según lo resolvió la Secretaría de Salud de la Nación.

La decisión, que fue acordada además por las autoridades de la provincia y de la Ciudad incluye que los mayores de 5 años tienen que contar con dos dosis de vacuna doble o triple viral, como así también todos los niños de ese rango etario que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir también una dosis de vacuna triple viral.



En todos los casos, según informó la cartera de Salud de Nación, esta "dosis cero" que recibirán los lactantes no será tenida en cuenta como esquema de vacunación, es decir que se deben administrar las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.



La decisión fue tomada tras la evaluación de la nueva situación epidemiológica regional y local que confirmó la semana pasada tres nuevos casos de sarampión en una niña de 11 meses y una niña de 3 años residentes en la Capital Federal y una niña de 11 meses en la localidad bonaerense de Vicente López.



Los municipios bonaerenses en los que las niñas y niños tendrán que recibir obligatoriamente la vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) son: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate, todos pertenecientes a la región sanitaria V.



También deberán vacunarse las niñas y niños que no residan en esas zonas pero que por algún motivo (guardería, lactario, etc) diariamente concurren a alguna de esas localidades.



En el país, según la cartera de Salud nacional, la enfermedad se encuentra eliminada desde el año 2000 pero para mantener esa situación son necesarias coberturas de vacunación altas, y en lo que va del año, ya son 12 los casos registrados.



Y sólo en septiembre, y según cifras oficiales, se confirmaron seis casos: las últimas tres niñas, un hombre de 44 años que había viajado a Brasil y dos turistas españoles de 7 y 11 años que estuvieron en el país.



En tanto, se supo que la fuente de infección de los tres últimos casos confirmados se encuentra en etapa de investigación.