Estudian una ley para eliminar gastos y comisiones inmobiliarias en los alquileres en provincia de Buenos Aires

Un proyecto de ley para para eliminar gastos y comisiones inmobiliarias en los alquileres es analizado en estas horas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de ley, impulsado por los inquilinos, ya es evaluado por el bloque del PJ bonaerense y se especula, según indicaron fuentes legislativas, se podría aprobar luego del 10 de diciembre.



La iniciativa busca eliminar el cargo del 2% al 4% sobre el importe del plazo en locaciones con destino a vivienda, sustituir el mes de depósito en garantía por una póliza de caución y que la comisión del martillero pueda ser abonada hasta en 6 cuotas sin recargo.



La ley que regula la actividad de los martilleros y corredores públicos en la Provincia de Buenos Aires, la 10.973, habla de un cobro por parte de las inmobiliarias de entre el 1 y el 2% pudiendo asumir el total del pago cualquiera de las partes.



En la práctica, ese porcentaje suele subir al 5%, por fuera de la ley, y suele ser el inquilino el damnificado. A esto se le agregan otros cargos extra: el mes de depósito y el de adelantado del alquiler.



El punto que podría encontrar una gran traba está en el costo del sellado, que no siempre hay que abonar, pero que, en la práctica, también se paga. De ese 1% adicional hay una parte que va a Ingresos Brutos y otra al Colegio de Martilleros, agentes de retención en esta operación y los que podrían frenar la iniciativa impulsada por inquilinos.



El año pasado la Legislatura intentó tratar el tema de estos cargos "extra" al alquiler, pero hubo una fuerte oposición del presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia, Juan Carlos Donsanto, quien consideró que implicaba "la pérdida del 50% en nuestros honorarios".



La situación este año terminó de detonar el mercado inmobiliario y muchos martilleros empezaron a tratar de no perder márgenes, reduciendo las condiciones para concretar un alquiler, a contra mano de lo que manda el propio presidente de su matrícula.



Los datos de la crisis en la Provincia

La crisis provocó el cierre del 20% de las inmobiliarias de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Sólo en San Isidro y San Martín casi 97 inmobiliarias bajaron sus persianas y, advierte el estudio, se esperan más cierres.



El Colegio de Escribanos bonaerense (Colescba) informó que hubo en julio un 28,6% menos de operaciones que en el mismo mes del año pasado.



En cuanto a las hipotecas, en julio se contabilizaron 477, contra las 1.566 de 2018: una caída interanual de casi un 70%.



El último mes cerró con una retracción del 50 por ciento, respecto al mismo período del 2018, precisó Donsanto, quien insistió en que la caída está directamente vinculada a la falta de créditos y la suba del dólar.



A pesar de este panorama, el presidente de los martilleros adelantó que el sector que lidera optó por esperar a diciembre "para tener en claro quién está a cargo del país" y no tratar de paliar la crisis que también atraviesan sus matriculados.