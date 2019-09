18/09/2019 - 11:11 | Actualidad / Al menos quince chicos afectados por un escape de gas en una escuela de José C. Paz Herramientas: Compartir: Quince niños debieron ser internados al quedar intoxicados por un escape de gas en una escuela del distrito bonaerense de José C. Paz.

El incidente, que recién se conoció en las últimas horas, se produjo el jueves pasado en la Escuela Primaria número 1, de ese partido situado al noroeste del Gran Buenos Aires.



Según denunciaron padres de alumnos, chicos de segundo, quinto y sexto grado sintieron mareos, vómitos y otras molestias por lo que debieron ser llevados a distintos centros asistenciales.



Claudia, la madre de una alumna de sexto grado, contó que al buscar en esa jornada a su hija a la salida del colegio, la notó "pálida, con ganas de vomitar y apoyada en una pared".



"Le pregunté a la maestra y me dijo que hubo un escape de gas y que habían limpiado los pisos con querosén, y que los olores se juntaron. La llevé a una clínica y me confirmaron que estaba intoxicada, pero que por suerte no llegó a la sangre", expresó la mujer en diálogo con el canal C5N.



Además, Claudia se quejó porque los docentes no se comunicaron con la situación que habría ocurrido cerca de las 15:00 y aseguró que los chicos afectados "ahora no quieren volver al colegio".

