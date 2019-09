18/09/2019 - 10:22 | Zonales / Tigre El Municipio de Tigre ya remodeló el patio de 15 jardines de infantes del distrito Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora inauguró las obras del Jardín N°906 “Dra. Cecilia Grierson”. Los nuevos juegos fueron adquiridos con lo recaudado en la edición 2018 de la Maratón ciudad de Tigre, junto al Club Hacoaj y el Rotary Club.

El programa“Aprender Jugando”, que lleva adelante el Municipio de Tigre desde 2018, ya se implementó en 15 jardines de infantes del distrito. En el centro de la ciudad, el intendente Julio Zamora inauguró el renovado patio del Jardín N°906 “Dra. Cecilia Grierson”, que ya cuenta con nuevos juegos para niñas y niños.



“Durante la Maratón Ciudad de Tigre 2018 se fijó un objetivo social, solidario y se decidió que con los fondos recaudados se donaran nuevos juegos a este jardín. Estamos contentos porque se trata de trabajar juntos, en comunidad, con instituciones prestigiosas como el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj”, señaló Zamora.



En la edición 2019, la maratón de Tigre tendrá como fin solidario adquirir un elevador para personas con discapacidad para un natatorio municipal.



Respecto de la iniciativa, Daniel Szydler, vicepresidente 1° de Hacoaj, manifestó: “Una vez más cumplimos otro sueño junto al rotary. Creo que no es más que el esfuerzo de voluntarios, gente que lo hace sin ningún tipo de interés, sino colaborar con la comunidad. En momentos que vivimos, ver estas acciones es fundamental”. En tanto Guillermo Terzolo, presidente del Rotary, explicó: “Esto es gracias al trabajo mancomunado de todas las fuerzas de la comunidad, es la única forma de seguir este proyecto, sin diferencias, trabajando juntos”.



En esta institución, ubicada en Castelli 679, también se realizaron trabajos de pintura, parquización, y la construcción de una huerta.







“Aprender Jugando” inició en 2018, con el fin de brindar mayor seguridad para niños, nuevos juegos para la recreación y una mejora en los patios de cada lugar. La iniciativa también prevé la instalación de pantallas táctiles interactivas para la inclusión digital dentro de la educación.



Claudia Miranda, directora del jardín, expresó: “Estamos muy contentos de recibir los juegos, mejorar nuestro patio. Todo esto es aprendizaje para los chicos, y que el Municipio haya pensado en nosotros me llena de orgullo y satisfacción. Estamos muy agradecidos a todo el personal, al Rotary y al Club Hacoaj”.



Como en cada inauguración, durante el evento se descubrieron dos placas institucionales. Además, junto a la comunidad educativa, padres y alumnos, se realizó la plantación de un árbol lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad.



Presenciaron el acto: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Florencia Mosqueda, Luis Samyn Ducó y Rodrigo Molinos; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante.