Se en disputó en Benavidez la cuarta etapa del Circuito de Ajedrez de Tigre

El certamen organizado por el Municipio tuvo lugar en el Club 12 de Octubre y contó con la participación de más de 100 personas. La última fase se llevará adelante el próximo 19 de octubre en el Club Tigre Juniors.

En el Club 12 de Octubre de Benavídez, el Municipio organizó la cuarta etapa del Circuito de Ajedrez de Tigre, donde participaron más de 100 jugadores, entre niños, jóvenes y adultos. El certamen, que ya tuvo encuentros en Rincón de Milberg, Don Torcuato y General Pacheco, cerrará esta edición el próximo 19 de octubre en el Club Tigre Junior, ubicado en el centro de la ciudad.



El torneo municipal está dividido en diversas categorías: Sub 10, Sub 14 y mayores de edad. Para lograr un ámbito de distracción y compañerismo, durante la competencia no se eliminan jugadores manteniendo la modalidad de “todos contra todos”. En cada etapa, además, se entregan trofeos a los ganadores.



El encuentro en Benavídez contó con la participación de Gaspar Aprelli, vecino de Tigre que comenzó su carrera a los 6 años en los talleres locales y que hoy es actual campeón nacional Sub-16. Además, el joven se coronó a nivel provincial y accedió a la etapa final de los Juegos Nacionales Evita, que se disputarán de octubre a noviembre. Sobre la nueva etapa del circuito local dijo: “Es un placer siempre volver a participar del torneo que me vio crecer en mis comienzos en el ajedrez. Me da mucho orgullo que la disciplina siga creciendo en mi ciudad”.



Por su parte, Esteban, vecino de Morón que participo del campeonato, comentó: “Agradezco la invitación que me hicieron para venir a competir porque hay un gran nivel de jugadores”.



El certamen tiene como objetivo promover la participación de los alumnos de los talleres culturales que ofrece el Municipio de Tigre en todo el distrito. Los mismos son gratuitos e incluyen disciplinas como guitarra, batería, piano y canto; en artes plásticas: dibujo, pintura, artesanías, huerta orgánica, porcelana en frío, tallado en madera, arte textil, tejido, crochet, macramé y telar; en danzas: folklore, tango y ritmos latinos; en artes escénicas: teatro y circo y taller literario.



Cabe destacar que el fin de semana pasado inicio en Tigre la etapa final del 94° Campeonato Argentino de Ajedrez, que se disputa por primera vez en la historia en el distrito. El torneo tendrá lugar el jueves 26 de septiembre, y las partidas se llevarán adelante en el museo y en el Concejo Deliberante.



Para obtener más detalles del “Circuito de Ajedrez”, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 4512-4572 o vía e mail a: cultura@tigre.gov.ar