San Isidro: La fundación Vivienda Digna recibe donaciones de materiales de construcción y muebles

La ONG, que cuenta con un corralón social en Boulogne, se encarga de retirar las donaciones sin cargo en las casas y reacondicionarlas para que otras personas puedan mejorar su hogar.

“Donar Es El Nuevo Soltar”, es la compaña de la Fundación Vivienda Digna que propone liberarse de todo aquello que ya no se usa para que pueda ser ofrecido a personas que viven en un contexto vulnerable. La ONG retira las donaciones de muebles, materiales y accesorios en los domicilios, para luego reacondicionarlos y venderlos a un precio muy bajo en el corralón social ubicado en Loria y Piedrabuena, Boulogne.



Esta fundación, creada en 1979, funciona como un nexo entre las personas o empresas que desean ayudar y las familias que necesitan mejorar sus casas.

Desde hace 15 años, tiene un corralón social en Boulogne, en donde se venden esas donaciones que van desde variados materiales de construcción, mobiliarios como mesas, sillas, muebles, camas hasta pinturas y diferentes artefactos eléctricos.



El sistema es simple: quienes tienen sobrantes de construcción o muebles los donan para que puedan ser comprados por otras familias a un precio muy inferior y con facilidades de pago.



“Desde un primer momento el Municipio colaboró con la acción social de la Fundación a través de subsidios y de diferentes acciones en conjunto. Nos encanta acompañar estos proyectos sociales y celebramos el crecimiento y desarrollo que tuvieron en Boulogne. Es una cadena solidaria que beneficia a aquellas familias que más lo necesitan”, sostuvo Fernanda Giordani, subsecretaria de Niñez, Familia y Comunidad de San Isidro.



Esta iniciativa tiene un triple impacto, ya que tiene un beneficio económico, ayuda al bienestar social y cuida al medio ambiente al recuperar y reciclar materiales reduciendo la contaminación.



Otro de los aspectos destacados es que cada persona que dona algún material puede conocer el destino del mismo a través de un sistema de trazabilidad y transparencia con el que trabaja Vivienda Digna.



“La Fundación nació del Municipio, sus orígenes fueron en la Catedral de San Isidro, por lo que tenemos un vínculo muy estrecho y cercano. Estamos contentos de trabajar en este distrito que valora y acompaña nuestra labor. Y gracias a este crecimiento, pudimos extendernos y abrir un segundo corralón en La Tablada (partido de La Matanza). Por es importante seguir dando a conocer esta idea, para que la gente entienda que lo que no usa, a otros les sirve”, contó Fernando Uranga, director de los corralones de Vivienda Digna.



Desde la creación de la iniciativa de este corralón social para ayudar a las personas de bajos ingresos que están mejorando su casa, unas 16.000 familias ya participaron del programa, y durante el 2018, se recibieron más de 5.000 donaciones.



Además, se dictan cursos relacionados a la vivienda como carpintería, construcción, herrería, electricidad y regularización domiciliaria. Allí, también un equipo de profesionales y voluntarios brinda asesoramiento legal y técnico gratuito.



Mirta Arredondo, vecina de Boulogne, tiene 65 años, es una de las destinatarias que más visita el corralón. “Este lugar es maravilloso, me permitió acondicionar mi casa; compré muebles, materiales y hasta pintura a un precio increíble. Y encima pude hacer un curso de electricidad. Ojalá los vecinos tomen conciencia y donen cosas que ya no utilizan, para que sigan ayudan a las familias de bajos recursos”, expresó.



Para realizar donaciones y conocer más sobre esta fundación, hay que comunicarse al 0810-555-7863, o ingresar a: www.viviendadigna.org.ar.