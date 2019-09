17/09/2019 - 9:23 | Zonales / San Fernando Los Bomberos de San Fernando festejaron el segundo aniversario de su cuartel central Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los Bomberos Voluntarios de San Fernando recordaron el segundo aniversario de la apertura de su nuevo Cuartel, sito en Ex Combatiente Juan C. Reguera 1449, con una ceremonia realizada en sus instalaciones, donde se reconoció con una plaqueta al Arq. Rolando Faccello, su diseñador. ver video El Jefe Comunal Luis Andreotti, quien estuvo presente en el evento junto al Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti y al Presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio, destacó: “Es un orgullo de todos los sanfernandinos por todo el esfuerzo que se hizo para tener este cuartel. En estos dos años se avanzó muchísimo, fundamentalmente en la parte humana, porque tenemos el primer Cuerpo Femenino de Bomberas, y además en infraestructura y móviles. Estamos muy contentos y agradecidos al pueblo de San Fernando que tiene un Cuerpo muy solidario y muy bien equipado para cuando lo necesiten. Los Bomberos han estado presentes en forma rápida y eficiente junto a los vecinos que han tenido algún acontecimiento”.



El Intendente destacó, además, la renovación de la zona. “En estos dos años, hemos hecho el nuevo edificio de Tránsito con el Juzgado de Faltas; y ahora hemos inaugurado el Centro de Servicios y Obras. Realmente, estamos orgullosos por el gran esfuerzo de los vecinos”.



El Diputado Provincial y candidato a Intendente, Juan Andreotti, agregó: “Hoy acompañamos a los Bomberos de San Fernando en este día especial para nosotros, en que se cumplen dos años de la inauguración de este Cuartel de Bomberos, el más grande de Argentina y uno de los orgullos del pueblo de San Fernando, un pueblo solidario que quiere a nuestro distrito y gracias al que hemos podido conseguir juntos este logro. Este Cuartel, más el Hospital, los túneles y los Polideportivos es un esfuerzo en conjunto. Hoy, poder estar acompañando como lo hemos hecho cada uno de estos años a los Bomberos nos da mucha alegría”.



Además, el Diputado se refirió a las nuevas obras que se encaran en el edificio: “Viendo como continúa el Cuartel, porque hoy está en obra una torre de entrenamiento muy importante para las prácticas de rescate en altura, porque esto es dinámico y los Bomberos necesitan estar preparados para cualquier contingencia, así que algo que faltaba, se terminará pronto con ayuda del Municipio”.



El Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, dijo: “Parece mentira que ya hayan transcurrido dos años; me vino el recuerdo de mi padre y toda la historia que uno tiene acá. Hoy, agradezco nuevamente -mientras tenga vida, lo voy a seguir haciendo- a quienes colaboraron; la gestión del Intendente Luis Andreotti nos ayudó desde el primer día; está a la vista, es palpable, un cuartel grande y hermoso, y el reconocimiento al arquitecto Faccello que lo diseñó y es el artífice de este hermoso edificio”.



El Arq. Rolando Faccello, quien recibió una plaqueta en reconocimiento por el diseño del edificio, dijo: “Es un honor muy grande para mi; toda la vida estuve en Bomberos igual que mi abuelo y mi padre. He tenido el honor de haber sido distinguido, porque me invitaron a diseñar el nuevo Cuartel que es más que un orgullo, porque mi abuelo construyó el Cuartel Histórico de la calle Constitución. Es un honor inmenso que no cabe en mi haber podido cristalizar este Cuartel como si hubiera sido mi propia casa”.



La Bombera Paula Szestak dijo: “La Brigada Femenina comenzó a trabajar este año, nos recibimos a fines del año pasado, pero empezamos a prestar servicio a partir de 2019, una parte acá y otra en el Destacamento. Tenemos la suerte y la comodidad de disponer de un dormitorio de damas donde podemos hacer las guardias nocturnas. Estamos súper cómodas, el lugar es muy grande y acogedor; y nos sentimos como en una gran familia”.



Y su camarada, el Ayudante de Primera Enrique Villegas, agregó: “Festejando este nuevo aniversario, el segundo de este Cuartel. La verdad que es totalmente distinto de donde estábamos, si bien lleva mantenerlo por lo grande, estamos super cómodos y muy contentos. Y se nos simplificó el acceso, porque estamos casi en el medio del partido y llegamos rápido a todos lados, que es nuestro objetivo”.



www.elcomercioonline.com.ar

Volver