17/09/2019 - Tigre no pudo con Santamarina de Tandil en Victoria

igre no pudo con sus pergaminos de último campeón del fútbol argentino al ganar la pasada Copa de la Superliga ante un más modesto Santamarina, de Tandil, que llegó a Victoria con la misma cantidad de puntos que su rival pero aventajándolo en la diferencia de gol y se fue de la misma manera tras el empate 1 a 1. Los dirigidos por Néstor Gorosito trataron de imponer condiciones en el primer tiempo, pero se encontraron con un conjunto tandilense bien trabajado por Fernando Quiroz, que le dio batalla en la mitad de la cancha y experimentó con algunos contrataques bien hilvanados para los experimentados Martín Michel y el ex Racing, Inter de italia y el seleccionado argentino, Mariano González, que en su segundo paso por la institución marcó el primer tanto con la camiseta aurinegra.



Los locales se pusieron en ventaja cuando sobre el cuarto de hora de la segunda etapa Walter Montillo "frotó" la lámpara por izquierda y Carlos Luna puso la cabeza y su sapiencia goleadora para lograr la apertura del marcador.



Pero esto no pareció impactar a los visitantes, que con un manejo prolijo del balón y buenos movimientos ofensivos, llegó a la igualdad 10 minutos después con un disparo bajo que le puso justicia al resultado y dejó a Santamarina cuarto entre los que están clasificando al Reducido por el segundo ascenso a primera división, mientras que Tigre, quinto, por ahora se está quedando afuera, aunque el torneo solamente lleva transitadas cinco fechas.



- Síntesis -

Tigre: Gonzalo Marinelli; Sebastián Prediger, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto y Matías Pérez Acuña; Lucas Rodríguez, Jorge Ortíz y Walter Montillo; Jonathan Ramis, Enzo Díaz y Diego Morales. DT: Néstor Gorosito.



Santamarina: Joaquín Papaleo; Gustavo Iturra, Fernando Piñero, Osvaldo Barsottini y Lucas Kruspzky; Matías Kabalin, Adrián Scifo, Jonás Acevedo y Valentin Depietri; Marín Michel y Mariano González.

DT: Fernando Quiroz.



Goles en el segundo tiempo: 16m. Carlos Luna (T) y 25m. Mariano González (S).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Emanuel Dening por Ramis (T), 14m. Carlos Luna por Díaz (T), 20m. Román Strada por Iturra (S), 27m. Lautaro Arregui por Acevedo (S), 34m. Iván Bolaño por Ortiz (T) y 38m. Marcelo Guzmán por Depietri (S).

Amonestados: Kruspzky, Depietri, Iturra y Scifo (S).



Cancha: Tigre.