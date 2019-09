16/09/2019 - 19:55 | Actualidad / Vidal encabezó un acto con maestros bonaerenses y subrayó: “si ustedes no se dieron por vencidos, nosotros tampoco” Herramientas: Compartir: La gobernadora de Buenos Aires y candidata a la reelección de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que su administración no se dará “por vencida” tras el resultado adverso en las PASO, al encabezar un acto en el Teatro Colón en el que distinguió a maestros bonaerenses.

La mandataria provincial destacó el trabajo de los directivos de escuelas que ingresaron en la Red de Escuelas de Aprendizaje y al entregar los premios, subrayó: “Si ustedes no se rindieron y no se dieron por vencidos, nosotros tampoco”.



“Desde donde nos toque estar, desde donde la gente elija que estemos el 27 de octubre, vamos a seguir sosteniendo esta Red”, enfatizó Vidal sobre las elecciones provinciales en las que busca su segundo mandato, tras caer en las PASO contra el representante del Frente de Todos Axel Kicillof.



“Si yo pudiera buscar una imagen que me lleve a pensar que algo valió la pena en mi mandato, probablemente sería esta”, destacó la gobernadora bonaerense, ante los docentes.



En el escenario del Teatro Colón, la mandataria remarcó la importancia de la educación pública y consideró que “el sistema provincial es como una tierra fértil, porque donde ponés una semilla crece un árbol”.



“La escuela pública pareciera ser como el lugar a la que se le pide todo, cuando es la que percibe todo lo que nos pasa como sociedad. Hay dificultades y problemas fuera de la escuela y la escuela los recibe, tiene que estar ahí, acompañando a cada chico”, expresó Vidal.



Y agregó: “Quiero darles un gracias enorme por este logro y este primer paso, porque nuestro objetivo es que la Red de Aprendizaje en los próximos 4 años, si los vecinos nos vuelven a elegir, siga creciendo”.



Por la mañana, Vidal estuvo en Lobos, donde visitó el Hospital Zonal General de Agudos de esa localidad, recorrió el centro comercial y dialogó con vecinos.



Allí estuvo junto al intendente local, Jorge Etcheverry; al ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi; y al subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.