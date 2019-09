Más de 6 mil personas corrieron la maratón de Boulogne

Familias enteras disfrutaron de la novena edición de la carrera gratuita “Boulogne Corre”. El intendente Gustavo Posse entregó los premios a los ganadores.



Por noveno año consecutivo, el deporte copó las calles de Boulogne. Más de 6 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, se acercaron ayer por la mañana a la intersección de la avenida Avelino Rolón y Verduga para participar de una nueva edición de la maratón “Boulogne Corre”.



“Tocó un día hermoso para disfrutar de este clásico de San Isidro que reúne al deporte, la salud y la familia. Es impresionante la cantidad de gente que se acerca a disfrutar de esta carrera que le da un fuerte sentido de pertenencia a Boulogne y fomenta la actividad física, tal como sucede todos los días con los campos de deportes, las plazas y sendas aeróbicas”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras entregar los premios a los ganadores.



Y agregó: “Estamos próximos a inaugurar el túnel de Sarratea. Esperamos el año que viene celebrar los diez años de esta competición con un nuevo recorrido que incluya este nuevo paso bajo nivel tan importante para todos los vecinos”.



A su lado, el director general de Deportes, José Goyanes, comentó: “Estamos muy felices por ver cómo año tras año esta iniciativa crece en convocatoria. Esto ya no es una carrera de Boulogne ni de San Isidro sino de todo Buenos Aires. Nació como una actividad de un barrio, por el empuje de las familias vecinas, y hoy ya es un clásico del running”.



La competencia deportiva, que se dividió en 8, 4 y 1 kilómetros, fue organizada por el Municipio de San Isidro en colaboración con el gimnasio Green Gym, el Club Atlético Boulogne y la Cámara de Comercio de Boulogne, quien este año sorteó más de 100 premios al finalizar la carrera.



Pasadas las 10:30, se llevó a cabo la entrega de premios sobre el escenario preparado para recibir a los ganadores. “Es la primera vez que participo y la verdad que me encantó el recorrido. Me encanta que se fomente este deporte y más aún de esta manera que le permiten a los corredores conocer barrios tan lindos de Buenos Aires”, subrayó Sebastián González, ganador de la categoría ocho kilómetros masculinos.