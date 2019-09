Comenzó a funcionar el Registro de Mascotas Tigre

Fue en el marco de una jornada del programa "Tigre con vos" en el barrio San Pablo, donde los vecinos fueron asesorados sobre distintas áreas de la gestión. Quienes acercaron a sus gatos y perros para esterilización en el servicio de Zoonosis, recibieron un collar que permite identificarlos y crear una base de datos de todo el distrito.



Durante una nueva jornada del programa “Tigre con Vos” en el barrio San Pablo, de El Talar, el Municipio lanzó oficialmente el Registro de Mascotas Tigre (RMT). La iniciativa tiene como objetivo nominalizar e identificar por familia y domicilio a todos los perros y gatos que hayan sido esterilizados por Zoonosis local mediante la utilización de un collar. Además, los vecinos recibieron asesoramiento en áreas de la gestión, como Salud, Educación, Empleo, Deportes, Cultura, Seguridad, Juventud, entre otras.



Con el RMT, la mascota queda registrada una vez que se le coloca un collar con una patente única y exclusiva en los operativos de castración después del proceso de esterilización. Junto con la colocación del collar, se toman los datos personales del dueño o responsable adulto. De esta manera, los datos del animal y de las personas quedan asociados dentro de un sistema de registro.

Luego de 10 días hábiles de realizar el ingreso al sistema, se puede cargar información detallada en el sitio web: www.tigre.gov.ar/RMT.



En esta plataforma se podrá buscar al animal por medio del DNI del responsable; y el número de patente que se le haya asignado en el collar. Los datos permitirán facilitar la búsqueda de mascotas extraviadas o identificar un animal mordedor para su posterior control antirrábico. En caso de extravío del collar, se deberá contactar a Zoonosis Tigre para su reposición.



El subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina, acompañó a los vecinos durante la jornada y destacó: "El programa 'Tigre con vos' llegó al barrio San Pablo y realmente fue un éxito. Cada vez se suman más personas que se enteran a través de la página del Municipio. Hoy sumamos el Registro de Mascotas, una novedad del área de Zoonosis, que permitirá contar con un mapa de los animales que pasaron por ese servicio".



Juan Ignacio Hernández, director del Centro de Zoonosis de Tigre, coordinó el móvil durante el operativo y explicó: "Hay muchos animales de los que no teníamos un registro y buscamos tener un control y un mapa geográfico de la cantidad que pasan por este servicio y están esterilizados. Además, sostuvo: “Vamos a ver de acá en adelante mascotas comunitarias; y cualquier vecino que vea a una con el collar podrá comunicarse con el Municipio e identificar si tiene dueño o es comunitario".



Durante el operativo, los vecinos también pudieron participar de un taller abierto de RCP y primeros auxilios para aprender a salvar vidas. Desde la Subsecretaría de Faltas se montó un simulacro de manejo para concientizar a automovilistas en una conducción responsable, donde se respeten las normas de tránsito y se eviten siniestros viales. Como en cada jornada de "Tigre con vos", también estuvieron presentes los stands de las distintas dependencias municipales, en las que la comunidad pudo: llevar su currículum al área de empleo; tramitar el botón de pánico domiciliario y para smartphones, así como la tarjeta de beneficios "Soy Tigre"; acceder al test gratuito de VIH; controlar su peso y presión sanguínea; conocer la oferta y los distintos programas que promueve la gestión; entre otros tantos servicios.



"Me parece excelente la iniciativa del Registro de Mascotas que tiene Tigre. Los veterinarios nos explicaron muy bien el funcionamiento de la iniciativa con el collar y el registro de datos y es una gran idea", destacó María, vecina del barrio. En tanto Rosa, también vecina de la zona, comentó: "Me encantan estos operativos porque está pensado para todos, grandes, chicos y mascotas. Me vine a tomar la presión y me voy muy conforme".



La próxima jornada de "Tigre con vos" será el sábado 21 de septiembre de 9 a 14 hs en la Plaza Luis Alberto Pereyra de Villa La Ñata. En caso de lluvia, el operativo queda suspendido. Para más información, contactarse al teléfono 5282-7518.



Estuvieron también presentes: la delegada de Almirante Brown, Adriana Paludi; el coordinador del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto; vecinos; entre otros.