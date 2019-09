13/09/2019 - 9:07 | Zonales / San Fernando Andreotti homenajeó a los docentes sanfernandinos en el Día del Maestro Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, conmemoró a los maestros de la ciudad en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento. Participaron alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito. ver video El Municipio de San Fernando celebró el Día del Maestro con un acto conmemorativo en la Plaza Sarmiento donde cientos de alumnos y familias de escuelas de continente e islas homenajearon a sus docentes, en el marco del 131° aniversario del fallecimiento del prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, que se celebra todos los 11 de septiembre.



Luis Andreotti, Intendente de San Fernando, encabezó el festejo junto al Diputado Provincial, Juan Andreotti, y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio. “Homenajeamos a los maestros recordando a Sarmiento, como lo hacemos todos los años. La base de todo gobierno municipal, provincial o nacional tiene que ser la educación y nosotros hemos tenido la decisión política de invertir mucho durante estos 8 años, por eso el vecino nos acompaña”, manifestó el Jefe Comunal, quien hizo referencia al trabajo de renovación de escuelas.



Por su parte, el Diputado Provincial Juan Andreotti, expresó: “Hoy compartimos el acto por el Día del Maestro, reconociendo a cada uno de los docentes que educan a nuestros hijos tanto en conocimientos como en valores. Los chicos van al colegio con problemas que llevan desde la casa y los docentes contienen y ayudan a ganar valores”.



En ese sentido, el funcionario destacó: “Debemos rememorar y reconocer en esta fecha a los educadores, que son el único camino que tiene la Argentina para salir adelante, para cerrar la grieta. Alberto Fernández va a ser el presidente que cierre la grieta y lo va a hacer de la mano de la educación porque necesitamos generar lugares de encuentro, como lo es la escuela pública donde a lo largo de nuestra historia se han encontrado tanto los más ricos como los más humildes”.









Durante la ceremonia se homenajeó a todos los maestros que siguen en actividad en todos los niveles de la educación pública y privada, y se entregó un reconocimiento a los docentes que se jubilaron este año. Además, la Presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi, las felicitó, y la Inspectora de Educación Artística, Marcela Focaraccio, en representación de la Jefatura Distrital, tomó juramento a los nuevos profesores que comienzan.



Luego, el Intendente Luis Andreotti junto al Presidente del HCD Santiago Aparicio, colocaron una ofrenda floral en el monumento a Domingo Sarmiento, ubicado en el centro de la plaza que lleva su nombre.



Adriana Mantero, ex docente de los Jardines N° 910 y 915, pasó a retiro este año y fue reconocida con una medalla conmemorativa. “Es muy grato recibir un reconocimiento después de haber transitado casi 28 años de servicio. Nos enorgullece que nos tengan en cuenta desde el Municipio”, celebró.



Y Mónica Camp, ex docente de la Escuela Técnica N° 3, comentó: “Mi trayectoria en San Fernando es muy importante, yo juré en esta plaza en el año 1993 cuando me nombraron titular de la Escuela N° 4. Son 33 años de mi vida como maestra y 14 como secretaria. Es una emoción muy grande, la docencia es muy importante y más en estos tiempos difíciles que se viven en el país”.



Por último, Luis Andreotti remarcó: “Hoy tanto a nivel provincial como nacional han dejado mucho que desear en materia de educación y en consecuencia se ve reflejado en tan mal gobierno. Espero que quien tenga que asumir la responsabilidad desde el 10 de diciembre tenga la decisión y ponga los presupuestos de educación en los niveles que corresponden, porque el futuro de la Argentina pasa por ahí”.



Además participaron funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; Jefatura Distrital San Fernando; Comisarías del distrito; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Fernando; Prefectura Naval Argentina; Cruz Roja Argentina filial San Fernando; Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de San Fernando.



