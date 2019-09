Horóscopo correspondiente al viernes 13 de septiembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Los entretelones de una situación que se da con familiares lejanos lo harán mantener cierta distancia. Llega a usted una persona que le dará ganas de conocerla más profundamente. Sugerencia: no perder nunca la esperanza de poder ser feliz.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Examina una nueva oportunidad que se presenta en el plano laboral. Todo estaría apuntando hacia la luz que espera ver. Noticia interesante en el área de sus actividades. Sugerencia: esperar con la autoestima alta y segura.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se conecta con personas nuevas en su vida. Logra a través de esto enriquecer su parte interna. Los contactos que tiene en su área laboral le serán indispensables para lograr sus objetivos. Sugerencia: pedir no significa ser débil porque es parte de la lucha.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Plenitud en el espíritu. Se reconforta en el día con un despertar interno. Liberación. La expectativa suya con respecto a la concreción de su objetivo en el amor puede cumplirse. Sugerencia: valorar el crecimiento interior y no perderlo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Ha llegado la hora de actuar y de no pensar tanto por esa relación afectiva que está en su mente. Los resultados de una prueba que usted dio en el plano laboral serán positivos. Sugerencia: no olvidar que para Leo el sol brilla desde la regencia, aprovechen ese brillo.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Se clarifica una situación que le llevó tiempo tratar de comprender y aceptar. A veces no podemos llegar a un punto de encuentro con los demás. Noticia alentadora en el área sentimental. Sugerencia: saber que no podemos coincidir siempre en los pensamientos pero sí compartirlos y admitir la naturalidad de la diferencia.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Abriga una esperanza en el plano laboral que le está generando mucha ansiedad. Anímese a manifestar sus inquietudes sin temor a ser rechazado. Participará de una reunión interesante. Sugerencia: somos lo que somos y sentimos lo que sentimos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Madura en usted un proyecto que surgió en sus pensamientos desde hace tiempo. Día de iluminación en el que pondrá muchas cosas en claro con usted mismo. Crecimiento. Sugerencia: darse cuenta de cómo aprovechar el caudal energético que tenemos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Conoce a alguien que lo atrapará por la magia que despliega. Fascinación. Se integra con personas de su entorno laboral y deja atrás ciertos rencores. Fraternidad y alivio. Sugerencia: darse cuenta de lo negativo que es estar enemistados.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se desarrolla en usted una nueva sensación de alivio por finalizar una situación que lo afectaba en el plano económico. Las presiones cederán y la claridad volverá a usted. Sugerencia: valorar y cambiar la actitud cuando las cosas mejoran.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Surge a partir de una conversación una posibilidad nueva de concretar un negocio interesante. Los planes que tenía para esta jornada a nivel familiar deberá postergarlos. Sugerencia: saber que hay veces que el trabajo puede tener prioridad, pero no siempre.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Buena repercusión en su familia por noticias positivas que le llegan a usted. Entusiasmo y buen humor lo acompañan en esta jornada que se presenta con mucha paz. Respiro. Sugerencia: valorar los buenos momentos y tratar de mantenerlos.