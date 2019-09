La Escuela de Oficios de San Fernando celebró su 3er aniversario

Los alumnos prepararon un festejo donde mostraron el delicioso resultado de lo aprendido y los graduados que abrieron un emprendimiento se acercaron a exhibir sus productos a la comunidad educativa.



El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea se inscribe la Escuela de Oficios, que permite a los alumnos mayores de 18 años una salida laboral, con una sólida instrucción por parte de profesores muy experimentados. El establecimiento cumplió tres años de existencia y realizó un festejo exhibiendo el delicioso resultado de lo aprendido.



La Subsecretaria de Educación Mariana Miola expresó: “Estamos muy felices de recibir a los alumnos y emprendedores que vinieron a visitarnos en el 3er aniversario. Ellos realizaron los talleres gratuitos que se dictan en esta institución y ahora comenzaron a trabajar con su propio negocio. También le dieron mucha esperanza a los alumnos que tiene ganas de lanzarse en el rubro”.



“En estos momentos particulares de nuestro país, los egresados están iniciando proyectos con mucho éxito y eso nos llena de orgullo”, finalizó.



El coordinador de la Escuela de Oficios, Luis Cacciatore, sostuvo: “Hoy cumplimos un nuevo año de la escuela y expusimos todo el trabajo de los alumnos con una deliciosa mesa dulce y también nos acompañaron emprendedores que nos mostraron sus productos. Estamos muy contentos de todo lo que se está produciendo en esta institución. Actualmente contamos con cursos de gastronomía y hace poco incorporamos de carpintería y soldadura”.



En cuanto a los graduados de la Escuela que se lanzaron a desarrollar su proyecto propio, la vecina Silvia Domini, del emprendimiento 'Mil Deseos', expresó: “Hace tres años tuve la oportunidad de hacer un curso sobre organización de eventos, realmente me apasionó. Junto a mi hija y socia, nos lanzamos con una empresa de organización de eventos y estamos teniendo mucho éxito. Me voy a sumar a próximos cursos porque son muy buenos”.



En tanto, Mabel Acosta, del emprendimiento 'Las Delicias de Mabel', agregó: “Cursé en la Escuela de Oficios y el profesor Luis Cacciatore me incentivó para que haga el emprendimiento con las berenjenas en escabeche. Al principio tenía dudas, pero este lugar me dio confianza y ya tuve mis primeras ventas”.



Y Paula Ventura, del emprendimiento Pau & Pina's Bakery, finalizó: “Yo tenía un negocio hace tres años, pero estaba frenado. Después de hacer el curso en la Escuela, me volvieron las ganas y me lancé de lleno. Agradezco al Municipio por darnos a los vecinos estas instituciones educativas gratuitas y de calidad”.



Los vecinos interesados se pueden acercar a la Escuela de Oficios en Sarratea 750, comunicarse al 4506-3638 o vía mail a escueladeoficiossanfernando@gmail.com