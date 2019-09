11/09/2019 - 19:23 | Espectáculos / Vicente López Noche de Blues and Roots en Olivos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El sábado 15 de septiembre se llevará a cabo una nueva noche mágica de Blues & Roots sessions en el Cine Teatro York, ubicado en J. B. Alberdi 895, Olivos. Estará presente el artista internacional J. C. Smith desde las 20hs, para el deleite de los presentes. El reconocido blusero americano, ofrecerá un show con un repertorio de sus mejores, su energía caracterizada y su gran carisma.

La versión actual de J. C. Smith Band "Defining Cool" ha sido nominada a los 52º Premios Grammy por "Mejor CD de Blues Contemporáneo". Smith ha realizado giras por todo Estados Unidos, Europa del Este, México, América del Sur y Rusia. Ha trabajado y compartido el escenario con artistas notables como Hubert Sumlin, B. B. King, Buddy Guy, Buddy Miles, Son Seals, Willie Big Eyes Smith, Pinetop Perkins y muchos más. Este año presenta el disco JC Smith & South American Blues All Star grabado en Argentina durante el 2018.



Las entradas se retira 1 hora antes del show, con una totalidad de 2 entradas por persona en la boletería del Cine Teatro York, de manera libre y gratuita

Volver