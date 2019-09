Julio Zamora: “La mano tendida de nuestros docentes acompaña a los niños en un contexto difícil de la Argentina”

El intendente de Tigre agasajó a los maestros en su día con un acto conmemorativo en la Estación Fluvial, donde se rindió homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. La Camerata de la Orquesta de Cuerdas de Rincón de Milberg se lució con un repertorio musical y la interpretación del Himno Nacional.



En el marco del 131° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el Municipio de Tigre homenajeó al ex presidente y educador argentino, con un acto en la Estación Fluvial del distrito. El intendente Julio Zamora encabezó la actividad, en la que se realizó un agasajo a todos los maestros en su día y señaló: "La mano tendida de nuestros docentes acompaña a los niños en un contexto difícil de la Argentina".



"Rendimos homenaje a Sarmiento, pero además reflexionamos sobre el rol del maestro. Es importante reconocer el trabajo que realizan día a día, que trasciende lo educativo porque hacen una tarea de contención en las distintas problemáticas que tienen los chicos a la hora de ir al colegio, como su alimentación, su contexto familiar y cuestiones en las que el docente se ve involucrado y le pone el corazón".



El intendente recordó que desde el Municipio se trabaja en distintas políticas públicas focalizadas en la educación, como distintos programas, mejoras de infraestructura escolar, la reciente inauguración en Don Torcuato del primer Jardín Municipal y la construcción del segundo jardín en Tigre centro.



De cara al futuro, Zamora indicó: "Aspiramos a que el próximo gobierno provincial ponga el eje en la educación y tengamos la voluntad de trabajar en conjunto para poder llegar a todas las escuelas. Queremos que los chicos cuenten con la mejor infraestructura posible y se formen en una Argentina que privilegie la igualdad de oportunidades".



El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional, interpretado por la Camerata de la Orquesta de Cuerdas de Rincón de Milberg, dirigida por Martín Turco. La agrupación también brindó un repertorio musical para todos los presentes. Las banderas de ceremonia de las Escuelas Primarias N° 2, 3 y 6; y Técnica N° 5 acompañaron al evento en el que autoridades municipales, integrantes de institutos históricos de Tigre, miembros de la Unión de Educadores de Tigre (UDET), representantes de la Biblioteca Popular Sarmiento y de la organización Convivencia Docente colocaron ofrendas florales en el busto del prócer.



"Me siento muy orgullosa de formar parte de este acto. Es maravilloso que nos reconozcan porque dedicamos muchas horas de nuestro tiempo para educar a los niños", expresó Susana Salceda, docente de la Escuela N° 3 de Tigre, quien fue impulsora del programa municipal “Maestros con garra”, que promueve que la comunidad distinga a docentes tanto por su rol social como por lograr mejoras en las trayectorias educativas de alumnos.



"Estamos muy contentas. Es la primera vez que participamos de este acto tan lindo y nos pone muy felices de poder estar presentes y compartirlo con otras instituciones educativas de Tigre", comentó Silvina Battistón, directora del Jardín Municipal de Don Torcuato. En tanto Julieta Catoli, vice directora de dicho Jardín, señaló: "Queremos que sigan abriéndose jardines y escuelas para que los chicos tengan lugares de calidad para estudiar, aprender y desarrollarse. Nos enorgullece este agasajo que hoy brinda el Municipio a todas los docentes en su día".



Durante el encuentro se recordó al ex presidente del Consejo Escolar Raúl Mansilla, fallecido recientemente, por su trayectoria educativa. Además, se brindó un minuto de silencio en memoria de Sarmiento y la celebración culminó con la entonación del himno homónimo por parte de todos los presentes.



Domingo Faustino Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Se desempeñó como escritor, político, docente, periodista y militar; además, fue gobernador de la provincia de San Juan entre los períodos de 1862 y 1864; luego Presidente de la Nación Argentina entre los años 1868 y 1874, senador por su provincia durante los años 1874 y 1879 y ministro del Interior en el año 1879.





