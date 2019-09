Así como en la sede de Pacheco y el río de Martínez, los adultos mayores pueden elegir la opción del Centro Municipal de Juventud Prolongada “Amistad 19”. Allí, hay múltiples actividades deportivas y recreativas para recobrar las energías de la juventud.

El Municipio de San Isidro inauguró una sede de Puerto Libre en Villa Adelina, en el que cientos de personas mayores aseguran encontrar la felicidad. Tal como en el principal lugar de recreación de la tercera edad en Pacheco y el río, Martínez; en el oeste del distrito también hay una opción con múltiples actividades recreativas y deportivas. Se trata del Centro Municipal de Juventud Prolongada “Amistad 19”, en Scalabrini Ortiz 1750.



“La idea es que la gente pueda elegir ir al Puerto Libre de Martínez o, del otro lado de la Panamericana, al de Villa Adelina; donde también pueden disfrutar de actividades en el Campo de Deportes Nº5, ubicado a unas cuadras”, aseguró el intendente Gustavo Posse.



Antonio De Pascua, director de Tercera Edad del Municipio, sumó: “Estamos relanzando en Villa Adelina muchas de las actividades que tenemos en la sede de Martínez. Propuestas saludables en bicicleta, huerta de hierbas aromáticas para cultivar. Además, la cancha de bochas será sede de diferentes torneos”.



Bailan, cantan, socializan, aprenden, hacen ejercicio. En el Puerto Libre de Villa Adelina no hay lugar para el aburrimiento. Allí se respira un clima de alegría y felicidad. “Este lugar me prolongó la vida. Mi salud mejoró notablemente”, afirmó Salvador Pastoriza, de 80 años, luego de triunfar en una apasionada partida de truco de seis.



Mientras tanto, en el salón, Marta Tarrero, de 78 y seis amigas se lucían bailando danza árabe. “Esto nos mantiene en estado”, dijeron. También hay clases de tango, folclore, bachata y rock and roll.



Aprender inglés y hacer gimnasia adaptada es lo que más le gusta a Silvia Ghilardi, de 70. “Me siento genial. Acá hay idoneidad, responsabilidad y mucho amor”, ilustró.



“Esto es una prolongación de Puerto Libre muy cerca de mi casa en Villa Adelina. Los beneficios para el cuerpo y la mente son maravillosos. Los profes son geniales y se vive un compañerismo muy lindo aquí”, contó Alida Argido, de 76, que aprende computación en aula de alfabetización digital.



Tal como en el film estadounidense “Cocoon” este lugar parece tener la fórmula para recobrar las energías de la juventud. Justamente, por el trabajo constante hacia este grupo etario el Municipio de San Isidro recibió tiempo atrás el visto bueno para formar parte del programa “Por Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”; una iniciativa que promueve la OMS y está formada por una red de 397 ciudades del mundo.