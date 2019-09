10/09/2019 - 18:13 | Zonales / San Fernando San Fernando acompañó el señalamiento de la quinta “El Silencio” como ex Centro Clandestino de Detención Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Comuna acompañó a sobrevivientes de la última dictadura militar en el señalamiento de la quinta ´El silencio´ como ex Centro Clandestino de Detención, ubicado en arroyo Tuyú Paré. Por la tarde, en la Estación Fluvial de Tigre se descubrió otro cartel señalizador y el HCD de San Fernando entregó placas en homenaje al trabajo realizado por la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y al vecino sobreviviente Ángel Strazzeri. El Municipio de San Fernando acompañó a víctimas sobrevivientes de la última dictadura militar en el señalamiento de la quinta 'El silencio' como ex Centro Clandestino de Detención, ubicada en arroyo Tuyú Paré de la Tercera Sección de Isla. El lugar fue elegido por un grupo de tareas de la ESMA en 1979 para esconder y torturar a los detenidos de la dictadura.



En la misma jornada se realizó un acto en la Estación Fluvial de Tigre donde se descubrió otro cartel señalizador y el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando entregó placas en homenaje al trabajo de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y al vecino sobreviviente Ángel Strazzeri.



Estuvieron presentes en el acto autoridades del Municipio de San Fernando, Municipio de Tigre, la Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires y Sitios de Memoria SDH Nación, junto a la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, vecinos, familiares y sobrevivientes de la dictadura.



La Coordinadora de Derechos Humanos y Culto de San Fernando, Cristina Maderna, manifestó: “Fue un acto muy emotivo, fruto de un trabajo de muchos meses y verlo hoy materializado es inexplicable. Para los sobrevivientes testimoniales estas acciones significan mucho y el Municipio de San Fernando se hizo presente para acompañarlos en cada momento. Es importante remarcar las cosas que sucedieron para que las nuevas generaciones vayan conociendo nuestra historia”.

Previo al descubrimiento del cartel señalizador en la Estación Fluvial de Tigre, Raquel Witis, integrante de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte realizó la lectura de un documento y los sobrevivientes aportaron su testimonio sobre los hechos acontecidos en la quinta 'El silencio'.

El Presidente de la comisión de DDHH del HCD de San Fernando, Carlos Bergandi, explicó: “Esta mañana viajamos a la isla para acompañar a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia; a la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte junto con el Municipio de Tigre en el descubrimiento del cartel señalizador en la quinta 'El Silencio'. Este proyecto lo venimos trabajando desde marzo y hoy hemos logrado el objetivo del señalamiento, que es un gran avance para nuestra historia”.



En la misma línea, el concejal Pablo Peredo agregó: “Hemos entregado placas conmemorativas a la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte por el trabajo incansable que viene realizando desde que se conformó. También le otorgamos una placa en homenaje al vecino Ángel Strazzeri que estuvo detenido en la quinta y dio su testimonio de lo ocurrido en esos años. Esta señalización demuestra que esto no hay que olvidarlo jamás”.



El vecino y víctima de la última dictadura militar Ángel Strazzeri, sostuvo: “Lo de la señalización es un logro luego de 40 años de historia y fue posible gracias a la primera lucha de las Madres de Plaza de Mayo y a los organismos de Derechos Humanos. Con esta política de señalamiento se está rompiendo el escudo informativo de la dictadura y recién después de 40 años el pueblo va a tener conciencia de lo que ocurría a pocos kilómetros en la isla”.



Acerca de la placa en homenaje que recibió por parte del Honorable Concejo Deliberante de San Fernando, Strazzeri expresó: “Me siento muy agradecido y emocionado, fue una grata sorpresa el reconocimiento que me dio el Concejo Deliberante de San Fernando y las autoridades presentes”.



Leonardo “Bichi” Martínez es otro de los sobrevivientes que manifestó su opinión con mucha emoción: “Lo que significa la señalización tanto en el puerto como en la casa de la isla es muy importante para la memoria activa. Vivimos un terrorismo de Estado y muchos compañeros no volvieron porque fueron asesinaron. Es importante que el pueblo de San Fernando y Tigre puedan ver lo que sucedió y continuar alimentando nuestra memoria”.



También estuvieron presentes en el encuentro la concejal de San Fernando Ana Hansen; el concejal Ignacio Álvarez; la Directora de DDHH de Tigre, Verónica Caamaño y concejal Rodrigo Molinos. Volver