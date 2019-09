Horóscopo correspondiente al martes 10 de septiembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Su interés por alguien de su entorno laboral excede lo posible. Trate de no sentir cosas que sabe que pueden hacerle daño. Hay una nueva sensación de tranquilidad económica. Sugerencia: a veces buscamos cosas que nos lastimen, el punto es darse cuenta y no hacerlo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Los momentos del día estarán alternados entre inconvenientes que subsanará durante la jornada y llamados que deberá atender por cuestiones laborales y de papeles. Tranquilidad. Sugerencia: no alterar los nervios por cosas que no revisten importancia.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una llamada le modificará la rutina que tenía planeada realizar. No se comprometa a realizar cosas que después se dará cuenta que le resultará difícil cumplir. Momento de poner las cosas en claro. Sugerencia: a veces queremos hacer cosas fuera de tiempo, todo es cuestión de saber encontrar los momentos justos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La inquietud suya que compete al plano familiar deberá manejarla desde la paciencia. Hay una búsqueda interna suya que está apuntando a mejorar su calidad emocional. Sugerencia: aprenda a escucharse.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una nueva participación suya en el plano laboral le permitirá crecer. Hay cuestiones que tienen que ver con sus afectos que debería sentarse a pensar y repensar, evite sufrir. Sugerencia: la capacidad interna se demuestra en los logros personales.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una sensación de tranquilidad llega desde el plano familiar, las cosas mejoran y todo apunta hacia la paz. No modifique su forma de manejarse en el trabajo, por ahora será necesario eso. Sugerencia: cuando comprobamos que con un poco de buena predisposición logramos cosas debemos mantenerla.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Deberá prestar más atención con sus papeles. Las cosas no siempre podemos manejarlas pero sí podemos estar preparados para poder solucionarlas, trate de modificar su manera de encarar los problemas. Sugerencia: el modo es nuestro sello.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Le avisan de un problema en el área laboral que lo llevará a estar ocupado en eso todo el día. Las cosas que delegamos debemos saber a quien. Una esperanzada conversación en el plano afectivo. Sugerencia: es bueno dejar un poco abierta la puerta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Recibe propuesta en el área laboral que lo pondrá muy feliz. Buena jornada para todo lo que sea reuniones. Búsqueda de la persona que lo quiere, sepa escucharla y responderle. Sugerencia: no creernos dueños de la verdad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una nueva oportunidad surge en su trabajo para poder mejorar su condición económica. Sepa pedir en el momento justo sin temer no ser oído. Alguien lo mira con ojos diferentes. Sugerencia: saber mirar también.



ACUARIO (21 DE ENERO19 DE FEBRERO)- Deberá controlar sus nervios y dejar pasar ciertas cosas que lo afectan en el plano laboral. No se permita no descansar lo suficiente, cuidarse es importante no sólo para usted. Sugerencia: hacer lo que se puede, exigirse no significa aturdirse.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La clave de su búsqueda en el plano afectivo la tiene usted y es permitirse sentir lo que está negando sentir. Hay un comienzo en el plano laboral que promete éxito, acepte propuesta. Sugerencia: todo es cuestión de vivir la vida, no podemos no hacerlo.