Cayó en Moreno y en José C. Paz una banda que había montado una red de narcomenudeo

Una organización narco conocida como "La Banda del Chupete", que se dedicaba distribuir y comercializar estupefacientes en distintos barrios del partido de Moreno y alrededores, fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras una serie de allanamientos donde apresaron a siete personas, y secuestraron más de 14 kilos de cocaína y marihuana.

Los operativos se llevaron a cabo en Moreno y en José C. Paz y estuvieron a cargo de personal perteneciente a la Delegación Lomas de Zamora de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, quienes arrestaron a todos los miembros de la banda criminal, incluido su líder, e incautaron seis kilos de cocaína, ocho de marihuana y precursores químicos, entre ellos 15 botellas frascos de éter etílico.



Además, las autoridades secuestraron 30 kilos de sustancias de corte y estiramiento, 34 mil pesos, balanzas, elementos de fraccionamiento, una pistola 11.25, 130 municiones de diferentes calibres, una camioneta Volkswagen Amarok, otra marca Chevrolet S10, un automóvil Peugeot 208 y otro VW Up.







De acuerdo a lo informado, los ahora detenidos eran liderados por un sujeto de 37 años conocido en el mundo narco como “Chupete”, encargado de distribuir los estupefacientes en barrios de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, y en José C. Paz.



“Chupete” tenía dos personas de máxima confianza, una mujer apodada “La Turca” y un sujeto de nombre Darío, que recibían las drogas y las distribuían en puntos de venta de narcomenudeo.



El resto de los integrantes de la banda eran colaboradores en el negocio ilegal de la comercialización de narcóticos.



A partir de una amplia investigación que comenzó en el mes de junio y que incluyó seguimiento encubierto, vigilancia, toma de placas fotográficas y filmaciones, los oficiales determinaron el modus operandi de los sospechosos y sus domicilios habituales. Con aval de la justicia, la Policía allanó nueve viviendas y logró apresar a “Chupete” y a sus secuaces.



Todos los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 03 de Morón a cargo del Doctor Pablo Barral.



