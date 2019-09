Sobrevivientes y familiares señalizaron la quinta El Silencio en el Delta, un apéndice de la ESMA

Sobrevivientes y familiares de desaparecidos participaron de la señalización de la quinta "El Silencio", ubicada en una isla del Delta Bonaerense y considerada como un anexo del centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA durante la última dictadura militar.



La actividad se produjo como parte de las actividades conmemorativas del 40° aniversario de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país en 1979 con la misión de verificar los crímenes de terrorismo de Estado que perpetraba el régimen militar.



Durante la estadía de la CIDH, la ESMA, al igual que otros centros clandestinos de detención ilegal fueron "reacondicionados" y sus cautivos trasladados a otros lugares.



Hasta "El Silencio", los marinos llevaron un grupo de 15 prisioneros de la ESMA que permanecieron encerrados e inmovilizados con grilletes y esposas, en pésimas condiciones de alojamiento.



En dos lanchas con capacidad para unas setenta personas se trasladaron hoy hasta el lugar sobrevivientes y sus familiares, junto con representantes de organismos de derechos humanos, autoridades nacionales, provinciales y municipales, para presenciar el descubrimiento de un cartel en el cual se da cuenta de que en ese lugar hubo un sitio de cautiverio.



Según detallaron voceros del Espacio Memoria, dependiente de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y organizador de esta actividad, se trató de "una travesía extensa, de más de dos horas de ida y otras tantas de vuelta, atravesada por la sensación de estar ante un hecho histórico".



Durante la señalización, Alfredo Ayala, conocido como "Mantecol", sobreviviente del Centro Clandestino ESMA, agradeció a la Comisión que "está luchando desde hace mucho tiempo para marcar estos espacios, a la Dirección de Derechos Humanos de Tigre y a todos los compañeros que ayudaron en esta señalización".



Luego, los sobrevivientes y familiares se acercaron a la estación fluvial de Tigre para participar del acto oficial de la señalización de la quinta "El Silencio".



Por su parte, Gabriela Juvenal, coordinadora general de la Red Federal de Sitios de Memoria explicó que "hace tres años la Comisión de Zona Norte pidió al Estado Nacional señalizar la Isla y los trabajadores realizaron lo que se hacía históricamente en la Red Federal de Sitios de Memoria".



"Para estos trabajos se tienen en cuenta los tres ejes que tiene la ley y que son difusión, preservación y señalización. Preservación es ir al lugar, hacer un relevamiento y dar cuenta el estado del lugar para conservar la prueba para los juicios de lesa humanidad y en este caso fue la quinta 'El Silencio'", explicó.



"Quiero homenajear a los compañeros que fueron a la Isla y que no volvieron, a los compañeros que estaban en Capucha, que no volvieron, que fueron asesinados, trasladados, que fueron tirados de los aviones, en ellos quiero homenajear a los 30.000, sin ellos esto no hubiera sido posible la democracia", manifestó Carlos Muñoz, sobreviviente de la ESMA durante el acto.