Horóscopo correspondiente al lunes 9 de septiembre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Cultiva una nueva amistad que le hará bien. No se detenga frente a un proyecto nuevo que tiene en mente. Compruébese. Alegría y bienestar con su pareja. Nuevos objetivos. Sugerencia: renovarnos es algo que deberíamos proponernos hacer.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Alguien de su entorno laboral le agradecerá una actitud suya. Su capacidad de comprensión ayudará a los demás a cambiar. Una noticia afectiva lo pone más que contento. Sugerencia: darse cuenta de lo bien que hace a uno mismo ayudar a los demás.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- No recibirá la respuesta que espera en el plano laboral. Todo apuntaría a cambiar con un poco más de buena predisposición con su pareja. No deje de insistir con esos llamados que tanto le interesan. Sugerencia: a veces cuesta pero debemos mantener las fuerzas.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una nueva sensación de alivio tendrá a nivel familiar. Las cosas se estabilizan. Comprenderá que deberá ceder con respecto a una firma. Lo invitan a una reunión interesante. Sugerencia: a veces por preservar la tranquilidad debemos renunciar a cosas.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Mente aguda y despejada para tomar una decisión importante en el plano laboral. Llega el momento de decidir su destino económico. No debería postergar ese encuentro que tanto desea. Sugerencia: cuando el amor está frente a los ojos no permitirse dejarlo pasar.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Le sorprendería una propuesta laboral que viene de la mano de alguien de su entorno familiar. Acumula una sensación de angustia que debería tratar de eliminarla. Replanteos. Sugerencia: buscar la causa de ciertos pensamientos que a veces no podemos manejar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Un sabor amargo debido a una situación de incomodidad por malentendido en su lugar de trabajo. Sepa poner distancia cuando las cosas no le competen. Un llamado lo ilusiona. Sugerencia: registrar las buenas cosas que nos pasan durante el día, lo demás tratar de dejarlo ir.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Se conecta con lo profundo de su ser con respecto a un tema que tiene que ver con los afectos. Trate de no evitar encontrarse con usted mismo. Llamado importante que refiere a su dinero. Sugerencia: saber que sólo uno puede solucionar sus propias cosas más allá de la ayuda externa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Deberá tratar de calmar su ansiedad con respecto a su situación económica. No todo es cuando esperamos. Recibe una ayuda por parte de un familiar que desinteresadamente viene a usted. Sugerencia: reconocer que la vida siempre nos ampara desde algún lado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se compromete inevitablemente a realizar algo que compete a su trabajo. No está de más su esfuerzo, de allí obtiene una recompensa. Su conexión con la persona que eligió es más intensa de lo que imagina. Sugerencia: asumir lo que se siente.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Un estado muy positivo lo gobernará en esta jornada llena de compromisos. Tiene la posibilidad de rehacer su pareja, no se aleje porque sí. Surge la posibilidad de un viaje repentino. Sugerencia: no destruir lo que se ama.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Aventura amorosa que va más allá de su propia voluntad. Deberá saber con qué bueyes ara en el plano material. Revise negocio que le proponen y sienta las partes oscuras del mismo. Sugerencia: exigir no significa rechazar sino cuidar lo que se hace.