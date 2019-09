Más de 30 mil personas disfrutaron de Acercarte este fin de semana en Pilar

El programa AcercArte, organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cerró el fin de semana en Pilar con una concurrencia de 31 mil personas. Durante el mismo, los días sábado y domingo, cientos de familias pudieron disfrutar de una grilla completa de diversas actividades y una amplia lista de reconocidos artistas.



De esta manera, la segunda y última jornada de la propuesta gratuita que tuvo lugar en el distrito, llenó de arte y entretenimiento el Predio Piané.



Fue así como desde las 15 hs, los visitantes pudieron participar de variadas actividades, algunas sobre el escenario y otras de forma fija. Entre las últimas una Biblioteca, con préstamo de libros y living de lectura; Talleres de Reutilización Creativa; Realidad Virtual y taller de creación de videojuegos; renovación de look en el stand de Peinado Artístico; muestras de Arte Callejero, con la intervención de talentosos artistas urbanos; Cine 360 y Cine Móvil (Parque mágico, y Olmedo: El rey de la risa).



Esporádicamente, el predio también se llenó de funciones de danza a cargo de los bailarines de Fuera de Foco Crew (con tres presentaciones durante la jornada); Karaoke de Cuentos; y una entrevista abierta a la escritora Florencia Canale.



La iniciativa sobre el escenario principal tomó protagonismo con un espectáculo para chicos y no tan chicos cuando Hilda Lizarazu desplegó todo su talento con el show “En un santiamén” donde, acompañada por el reconocido músico Lito Vitale y su hija Mia Folino Lizarazu, hicieron bailar, cantar y emocionar a los espectadores con clásicos de la infancia.



“Es mi primera vez aquí en Pilar con este proyecto que tiene como esencia la infancia y esos sueños y la creatividad que la caracterizan. El público fue muy cálido y me encantó porque tanto los niños como los padres se coparon con lo que hago”, declaró la artista tras abrir el primer show sobre el escenario principal.



El humor no faltó sobre el escenario cuando el destacado comediante Federico Cyrulnik, puso a reír sin parar a todo el predio con sus ingeniosos monólogos.



“Si bien esta es mi primera vez en AcercArte Pilar, ya había tenido la oportunidad de estar en el distrito y estoy muy contento de volver y ser parte de este programa. Este tipo de eventos son muy distintos a los teatros, se vive un ambiente más familiar, distendido y tengo muchas expectativas para este show”, señaló con entusiasmo Cyrulnik minutos antes de su presentación.



Como es costumbre, el cierre del festival estuvo a cargo de una gran artista, en esta ocasión la aclamada Valeria Lynch, quien, acompañada por Mariano Martínez, de Ataque 77, pusieron al público a cantar durante todo el show, en el cual, por supuesto, no faltaron sus grandes éxitos como “Que ganas de no verte nunca más” y “Me das cada día más”, entre otros.



Para coronar la noche, los adeptos al teatro tuvieron la oportunidad de disfrutar de la actuación de talentosa Graciela Borges, quien llenó las butacas del Teatro Municipal Lope de Vega al presentar la obra “Alquimia”.