09/09/2019 - 0:00 | Deportes / Tigre no pudo con Gimnasia de Jujuy y quedaron segundos en la Zona 2 del Nacional Herramientas: Compartir: Gimnasia y Esgrima, de Jujuy y Tigre no supieron sacarse ventaja esta noche y terminaron empatando sin goles, en el estadio 23 de Agosto de la capital provincial, por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, quedando los dos en la segunda posición.

Dentro de un juego discreto con el que se desarrolló el primer tiempo, Gimnasia fue algo más que su adversario al contar con el control de las acciones, aunque adoleció de profundidad y de claridad para definir lo poco que generó.



Tigre se mostró dubitativo en el fondo y sin funcionar las combinaciones entre los mediocampistas y delanteros, por lo que no contó con situaciones para desnivelar.



Con este panorama, lo más destacable resultó el doble fallo polémico de Diego Ceballos que no sancionó un claro penal en el área de Tigre (36 min), por un codazo de Gerardo Alcoba a Diego López, que a la vez merecía la expulsión el zaguero uruguayo del equipo bonaerense, que ya estaba amonestado por otra falta previa similar en perjuicio de Matías Córdoba.



Este error del árbitro generó una seria discusión entre los técnicos de ambos conjuntos, Marcelo Herrera, del local, y Néstor Gorosito, de la visita.



Aunque los dos equipos mostraron mayor ímpetu por buscar el gol en la segunda etapa, no supieron encontrar la precisión necesaria y se conformaron con el empate que les permitió quedarse junto a Quilmes, Villa Dálmine y Deportivo Riestra, a un punto de Sarmiento, el puntero de la Zona 2, que suma 8 unidades.



Por la quinta fecha de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Defensores de Belgrano, el sábado próximo a las 15.30, y Tigre recibirá en Victoria a Ramón Santamarina, el venidero lunes 16 a las 21,05.



= Síntesis =

Gimnasia (Jujuy): Carlos Morel; Diego López, Sebastián Sánchez y Franco Lazzaroni; Leonardo Ferreyra, Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Walter Busse e Ignacio Sanabria; Matías Córdoba y Gonzalo Castillejos. DT: Marcelo Herrera.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto y Lucas Rodríguez; Fabricio Domínguez, Sebastián Prediger, Diego Morales y Walter Montillo; Jonathan Ramis y Enzo Díaz. DT: Néstor Gorosito.



Cambios en el segundo tiempo: 21m, Jorge Ortíz por Dominguez (T); 24m, Hernán Hechalar por Córdoba (G); 32m, Ezequiel Gallegos por R. Morales (G); 33m, Gustavo Villarruel por Díaz (T); 37m, Carlos Luna por Ramis (T) y 46m, Ulises Virreyra por Castillejos (G).



Amonestados: Córdoba, López y Frezzotti (G). Alcoba (T).



Arbitro: Diego Ceballos.



Estadio: 23 de Agosto (Gimnasia de Jujuy). (Télam)

