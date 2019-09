Vidal, protagonista de una multitudinaria movilización en su apoyo en el día de su cumpleaños

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recibió hoy una fuerte inyección de ánimo y acompañamiento a su candidatura a la reelección por Juntos con el Cambio durante una multitudinaria marcha que se organizó en ocasión de su cumpleaños número 46.



La movilización se desarrolló en la plaza principal de Morón, donde miles de simpatizantes macristas se acercaron para transmitirle una contundente señal de respaldo a la mandataria bonaerense, quien no la tendrá nada fácil el 27 de octubre para retener el Gobierno ya que en las PASO perdió por casi 18 puntos con el kirchnerista Axel Kicillof.



"Es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir", dijo emocionada Vidal, luego de sacarse fotos, y estrecharse en abrazos y saludos de mejilla con muchos de los seguidores que la recibieron con júbilo.



Los manifestantes empezaron a concentrarse a las 16:00 con banderas argentinas y carteles con el lema "fuerza gobernadora", y el momento clímax de la tarde fue cuando llegó Vidal pasadas las 17:30, rodeada de custodios, y atravesó el vallado para ir al encuentro de la multitud.



A raíz del tumulto y el desorden, la gobernadora tuvo que volver a ubicarse detrás del vallado, desde donde agitó sus manos de cara al público y esbozó unas pocas palabras de agradecimiento a las muestras de cariño.



"Es un amor que me voy a quedar siempre y es el amor que va a sostener esta provincia", dijo para definir el sentimiento que le generaba la movilización.



"No estás sola", "No aflojamos", "Sí se puede" y "Boron-bon- bon, para Vidal la reelección", fueron algunas de las consignas militantes que se escucharon con reiteración durante la marcha.

Hasta Morón, distrito en el que la gobernadora reside, se acercaron para ser parte del acontecimiento los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio Alberto Asseff,



María Luján Rey y Carolina Píparo; el candidato oficialista a intendente de Avellaneda y periodista, Luis Otero; y los diputados Waldo Wolff y Héctor "Toty" Flores.



Desde uno delos balcones del edificio de la Municipalidad salió a saludar a los manifestantes el ex marido de Vidal e intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.



También estuvo el empresario Juan Carlos Blumberg, quien había tenido un momento de popularidad cuando organizó marchas en reclamo de políticas de endurecimiento de la seguridad cuando su hijo, Axel Blumberg, fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores en 2004.



La convocatoria a la marcha había sido motorizado en las últimas semanas por militantes enrolados en la plataforma Defensores del Cambio y Banquemos Oficial, bajo el hashtag "#8SJuntosConVidal".



Muchos dirigentes del oficialismo, como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta compartieron saludos a Vidal por su cumpleaños a través de sus cuentas oficiales de Twitter.



El actor Juan Acosta también respaldó esta iniciativa y grabó un video invitando a participar de la marcha, que luego se viralizó en las redes sociales.



La plaza San Martín de Morón fue elegida porque es uno de los puntos cercanos a la Base Aérea donde vive la mandataria desde que asumió en el cargo.