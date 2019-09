Pilar vibró en la primera jornada de Acercarte

Miles de vecinos y visitantes se acercaron al predio Piané del centro pilarense y disfrutaron de las múltiples actividades del programa AcercArte, organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Desde las primeras horas de la tarde, los presentes pudieron recorrer los diferentes espacios como cine 360, arte callejero, circo, baile, stand up, lecturas de libros y talleres creativos. Además, las enormes figuras en el escenario central de la propuesta.



El intendente Nicolás Ducoté recorrió el evento, y conversó con artistas y vecinos.



En este sentido, Ducoté expresó: "Estamos viviendo una jornada increíble, gracias al apoyo del gobierno provincial que acercó nuevamente este programa a Pilar. Este evento convoca a miles de nuestros vecinos a disfrutar de la música, arte, literatura, juegos y pasar un gran momento en comunidad".



A su vez, el ministro de Cultura bonaerense, Alejandro Gomez subrayó: "Estamos contentos de poder estar presentes nuevamente en Pilar, disfrutando un fin de semana espectacular, y brindando más de 50 opciones diferentes a los vecinos que se llegan a AcercArte. Con este programa hemos recorrido toda la provincia, dando a cada bonaerense una opción diferente, con artistas de renombre y actividades para toda la familia".



Abriendo la jornada, Milo Lockett demostró en su taller de pintura para niños que el arte no es solo cosa de grandes y que las obras de arte no están únicamente en los museos.



Para los más chicos, Adriana brilló con sus canciones que hacen jugar y emocionar a toda la familia.



Antes de subir al escenario, la animadora infantil dijo: "Es una alegría poder volver a Pilar, trayendo un show para chicos y grandes. Tratamos de unir a cada presente, con canciones que todos han disfrutado en su niñez, y que pueden revivir en este espectáculo".



Al llegar la noche, los ojos del público se posaron en el escenario central, donde el humor se hizo presente con el show de stand up de Martín Pugliese, acompañado por Fer Barrera.



Como actuación principal y dando un cierre a las actividades en el predio Piané, se llevo a cabo la imponente presentación de Rombai, que con sus canciones hizo bailar y cantar a todos los presentes.



"Estamos muy felices de llegar a Pilar, que nos tengan en cuenta y que les guste lo que hacemos. Queremos que la gente se distienda, y pase un buen rato en familia al aire libre", destacó Fernando, uno de los vocalistas de la banda.



Para cerrar el día, tuvo lugar una entrevista abierta al actor Fabián Vena, “conferencia sobre la lluvia”, en el teatro municipal Lope de Vega.



El domingo también habrá diversas funciones de Cine 360 y Cine Móvil (Parque mágico, y Olmedo: El rey de la risa); funciones de danza a cargo de los bailarines de Fuera de Foco Crew, con tres presentaciones durante la jornada; Karaoke de Cuentos y entrevista abierta a la escritora Florencia Canale; Hilda Lizarazu cantará para los más pequeños “en un santiamén”; y la presentación del comediante e influencer Federico Cyrulnik. El broche de oro lo dará la reconocida cantante Valeria Lynch, que compartirá escenario con Mariano Martínez, de Attaque 77. Para finalizar, se presentará “Alquimia”, con la prestigiosa actriz Graciela Borges.



Algunas de estas actividades son con capacidad limitada por lo que deberán retirarse las entradas el mismo día en el predio Piané, siempre de manera gratuita. El cronograma con todas las actividades está disponible en https://www.gba.gob.ar/acercarte/evento/157