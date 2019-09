Julio Zamora: “Los intendentes de la Provincia pedimos que se decrete la emergencia alimentaria para que ninguna familia pase hambre”

El jefe comunal de Tigre afirmó que es indispensable que los argentinos tengan un plato digno en sus hogares y que los próximos gobiernos nacional, de Alberto Fernández, y provincial, de Axel Kicillof, trabajarán para resolver esta crisis. Lo dijo en Rincón de Milberg, durante la inauguración de los nuevos juegos y remodelación de la Plaza de la Familia, el espacio N°46 renovado por el Municipio.



En el acto de inauguración de los nuevos juegos y remodelación de la plaza N°46 en Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, aseguró que es prioritario que todos los argentinos tengan un plato de comida digno en sus hogares y que, para esto, es indispensable que se decrete la emergencia alimentaria.



“El contexto que están atravesando los argentinos es muy crítico, porque perdieron el trabajo, no llegan a fin de mes y no tienen para comer. Es por ello que los intendentes de la provincia pedimos que se decrete la emergencia alimentaria para que ninguna familia pase hambre”, señaló Zamora y agregó: “Estoy convencido que los equipos de gobierno nacional, de Alberto Fernández, y provincial, de Axel Kicillof, van a trabajar fuertemente para dejar atrás esta crisis”.



Según los datos oficiales del INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. En tanto, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sostiene que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios.



Por otro lado, consultado sobre la remodelación de la Plaza de la Familia, Zamora dijo: “A pesar de la situación de crisis, seguiremos interviniendo a paso firme todos espacios públicos de Tigre. De este modo, los barrios se iluminan aún más y la calidad de vida de los vecinos es mucho mejor”.



La obra de renovación del espacio ubicado en Aristóbulo del Valle y Querandíes, fue realizada con fondos del gobierno local. Incluye juegos para niños y niñas, postas aeróbicas, piso de caucho reciclado, iluminación, forestación y un tótem de seguridad, que permite una comunicación rápida entre los vecinos y el Centro de Operaciones Tigre (COT). Además, como en cada espacio renovado, se instaló un banco de color rojo en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género.



Previo a la inauguración, se proyectó un video institucional con importantes obras realizadas por la gestión local en Rincón de Milberg, como la conexión de 700 nuevas luminarias de vereda, la pavimentación de 2.500 metros de asfalto y 1.200 de reparaciones de veredas, la construcción del Skatepark municipal y la renovación de las plazas “Niño Dios” y “Facundo Cabral”, entre otros.



“Reinaugurar esta plaza, junto al intendente Julio Zamora, es realmente muy satisfactorio porque vemos los rostros de los vecinos llenos de alegría. Este es el camino que debemos tomar como Estado municipal para que los espacios públicos sean de la comunidad”, sostuvo la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Luego del corte de cinta, el jefe comunal brindó unas palabras y entregó un ramo de flores y una torta a Hiolanda María Manfredi, vecina de Rincón de Milberg, con motivo de su cumpleaños N°94. Luego del canto tradicional masivo del público presente, Hiolanda dijo: “Me sorprendieron gratamente, no sabía que habían preparado esta sorpresa. Estoy muy contenta”. Posteriormente, el intendente, en compañía de autoridades municipales y vecinos, realizó la plantación de un árbol de Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad.



Como en cada presentación de plazas revalorizadas, cientos de niñas y niños disfrutaron una tarde de entretenimiento con artistas circenses, un show del mago Reymon y sorteos. Los adultos, por su parte, obtuvieron información sobre la instalación de botones antipánico, por intermedio de la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre, y pudieron interiorizarse sobre el cuidado del medio ambiente en el stand de "Recicla".



Viviana, vecina de la zona, resaltó el buen trabajo del Municipio y añadió: “Debemos tener entre todos el compromiso de cuidar y mantener el espacio limpio”. Por su parte, Ricardo, comentó: “Es lindo que los chicos y la familia en general cuenten con una plaza de estas características para jugar y pasar un grato momento”.



Dentro del plan de remodelación que impulsa la gestión local, ya se renovaron plazas en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.



Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo Molinos, Gisela Zamora, Daniel Gambino, Daniel Macri, Sonia Gatarri, Gladys Pollán y Javier Parbst; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Patricio Dángelo; el subsecretario Operativo del COT, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Obras Públicas, Carlos Villareal; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Empleo, Eduardo Adelinet; el subsecretario de Servicios Públicos, Gastón Giannazzo; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos; la consejera Escolar, Melina Ávalos; el delegado de Rincón de Milberg, Jorge Santoro.