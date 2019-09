“Aprender Jugando” en Tigre: El jardín N° 908 de Dique Luján ya cuenta con un renovado patio de juegos

Lo inauguró el intendente Julio Zamora, junto a la comunidad educativa, padres y alumnos. Incluyó tareas de pintura integral, iluminación y parquización. El Municipio lleva remodelados espacios en 13 jardines de infantes del distrito.

El Municipio de Tigre continúa con la modernización de los espacios lúdicos en los jardines de infantes a través de su programa “Aprender Jugando”. Junto a la comunidad educativa, vecinos y alumnos, el intendente Julio Zamora inauguró la renovación del patio del Jardín N° 908, ubicado en la localidad de Dique Luján. Además de nuevos juegos, los trabajos incluyeron inversión en infraestructura, pintura y parquización.



“Seguimos apoyando la educación pública de Tigre, en este caso en el marco del Programa Aprender Jugando, instalando estos juegos que tanto disfrutan los chicos. Esta iniciativa pensamos replicarla en todos los jardines del partido para que sea aprovechada por los alumnos de cada lugar”, expresó el jefe comunal, y agregó: “Además, invertimos en infraestructura educativa con la construcción del jardín maternal en Tigre centro; proyectando el de General Pacheco y la Escuela Secundaria en Benavídez. La época que viene es una época de trabajo en equipo entre Provincia y Municipio, y creo que va a redundar en una mejor calidad de vida para todos los bonaerenses”.



En esta ocasión, en el establecimiento ubicado en calle 9 de Julio 11 de Dique Luján, las tareas incluyeron trabajos de pintura integral, parquización e iluminación. Además, durante la inauguración, Zamora y los presentes plantaron un árbol Lapacho como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad.



Respecto de la iniciativa, la directora de la institución, Ana Blardoni, señaló: “Realmente estamos muy emocionados, hace un tiempo que estábamos esperando el nuevo parque. Es hermoso ver a los chicos enloquecidos de felicidad, que ya quieren usar los juegos y divertirse”.



Previo a la realización del tradicional corte de cinta los alumnos hicieron entrega de un presente al intendente.



Por su parte Cecilia, mamá de un alumno del jardín, opinó: “La incorporación de los juegos me sorprende para bien, siempre confié en el jardín público. Ver feliz a mi nene, que venga contento al jardín es lo más importante y me llena de felicidad. Agradezco al Municipio que está presente no solo en los jardines, sino también en las escuelas, en las plazas, en la limpieza del distrito. Por estas cosas elijo vivir en Tigre”.



"Aprender Jugando" inició en 2018 y hasta la fecha ya se han renovado 13 jardines de infantes en todo el distrito. El proyecto implica mayor seguridad para niños, mejores juegos para la recreación y una mejora en los patios de cada lugar. La iniciativa también incluye la instalación de pantallas táctiles interactivas para la inclusión digital dentro de la educación.



Acompañando al intendente en la inauguración, estuvieron presentes: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Luis Samyn Ducó, Javier Parbst, Rodrigo Molinos y Daniel Gambino; el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak; el director coordinador de Infraestructura, Carlos Araujo; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos y la consejera escolar, Melina Ávalos